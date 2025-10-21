‘Ku është ajo Suela’? Rama në Londër: Mbaje mend! Mos u merr me shqiptarët, po të mallkuan ata, zhdukesh!

Londër- Kryeministri Edi Rama ka bërë disa batuta sot në Londër, lidhur me emigrantët shqiptarë në Angli. Gjatë fjalës së tij në panelin e Chatham House, Rama përmendi sulmet e bëra ndaj emigrantëve shqiptarë, nga e ish-sekretarja e Brenshme britanike Suella Braverman.
Braverman i kishte cilësuar më parë shqiptarët si shkaktarët kryesorë, për rritjen e numrit të krimeve në Britaninë e Madhe. Në lidhje me këtë Kryeministri Rama, pyeti për prezencën e saj dhe bëri batuën se "po të mallkuan shqiptarët zhdukesh".
“Më kujtohen midis gjërave më të çmendura, qesharake dhe krejt të pazgjuara ajo që u quajt referendumi i largimit. Ka pasur atëherë një poster me një zog të çuditshëm, të frikshëm që vinte nga Shqipëria për t’i thithur gjakun Britanisë. Premtimi ishte, largoni nga Europa dhe ata nuk do të vijnë më. U larguan nga Europa dhe Shqipëria është bërë një temë më e madhe. Problemi nuk janë shqiptar, apo emigrantë, problemi është ku të gjejmë kokën e turkut për këtë vendim katastrofik të vendimit të largimit nga Europa. Kur dikush që quhej Suela, një tjetër kur ajo piketoi shqiptarët, dhe meqë ra fjala ku është ajo? Thjesht mbaje mend që mos u merr me shqiptarët. Nëse të mallkojnë shqiptarët, zhdukesh…”, tha Rama
