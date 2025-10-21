Edi Rama në Londër: Shqipëria po ecën më mirë se vetë Evropa

Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në një panel të zhvilluar në “Chatham House” në Londër, ku edhe tani është duke folur për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor dhe procesin e integrimit evropian.
Rama tha se shqiptarët ruajnë një besim të fortë në projektin evropian, duke shtuar se vendi është i vendosur të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian.
“Evropa po sillet shumë mirë me ne, dhe ne po ecim më mirë se vetë Evropa,” u shpreh ai, duke nënvizuar se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe BE-së janë më të mira se kurrë.
Kryeministri kujtoi se dikur Shqipëria ndihej e refuzuar nga Evropa, por sot situata ka ndryshuar rrënjësisht.
“Tani Evropa dëshiron të jemi pjesë e saj. Ne i përkasim Evropës dhe nuk mund të qëndrojmë jashtë,” – shtoi Rama.
Ne kemi shumë sfida, por, siç ju thashë, jemi në një periudhë kohe kur Evropa po sillet shumë mirë me ne. Është e vështirë të bësh biseda pikante dhe rreziku për të qenë i mërzitshëm është shumë i madh. Ajo që mund të them është se, në përgjithësi, besoj se në këtë pikë në kohë ne po ecim më mirë se Evropa”, tha Rama dhe vijoi:
"Kisha besim edhe në kohën kur ishte qesharake për të pasur besim. Më shumë se 90% e shqiptarëve i besojnë anëtarësimit në BE, sepse për ne nuk është asgjë më pak se ajo që ishte për etërit themelues të Evropës. Më së fundi jemi në pozitën që të zgjedhim lirisht ku jemi, dhe për ne kjo është një bindje shumë e fortë dhe një besim i patundur. Çfarëdo që të duhet, ne do të jemi pjesë e betejës për të qenë pjesë.
Pas agresionit në Ukrainë, Evropa u zgjua me zhurmë dhe jo vetëm që po thotë sa e rëndësishme është gjeopolitikisht Ballkani, por edhe po e sheh realisht një gjë të tillë. Ne punonim fort edhe më parë, përmbushnim kriteret edhe më parë për nisjen e negociatave, por u refuzuam pikërisht sepse fjalët dhe veprat ishin larg njëra-tjetrës. Tashmë, Evropa është e tëra pro kësaj, për të arritur këtë gjë, dhe me shpresë do ta realizojmë këtë ëndërr. Më pas, një epokë e re do të zë fill, me sfida të reja”, tha ndër të tjera z. Rama.
Ky diskutim në Londër u fokusua në perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, rolin e tyre në stabilitetin rajonal dhe në sfidat që po përballet kontinenti në një periudhë të pasigurt gjeopolitike.
