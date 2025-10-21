E rëndë në Tiranë, e mitura tenton fundin e jetës pasi ngacmohej nga i burgosuri Jetmir Llanaj

Një vajzë 16-vjeçare në gjendje të rënduar psikologjike ka tentuar vetëvrasje duke u vetëdëmtuar me një mjet prerës, xham. Situata ka ardhur pas përndjekjes së saj me mesazhe nga i burgosuri Jetmir Llanaj dhe një person tjetër ende i paidentifikuar.
Gjatë deklarimeve në polici, e mitura ka goditur edhe një punonjëse të policisë, ndërsa po hetohet në gjendje të lirë. Sipas burimeve, Jetmir Llanaj, 46-vjeç i cili aktualisht është në burg, kishte pasur lidhje me vajzën para arrestimit të tij në mars 2025.
Pas arrestimit, vajza njohu një tjetër djalë, por i burgosuri dyshohet se ka angazhuar një person tjetër për të ndjekur lëvizjet e saj. Rrethanat e përndjekjes vazhdojnë të hetohen nga grupi i policisë. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e shtetasit tjetër që përndiqte të miturën.
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë tha zyrtarisht se "specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 5 referuan materialet shtesë në Prokurori për shtetasin J. Ll. (aktualisht në IEVP), si dhe referuan materialet në Prokurori për një 16-vjeçare, pasi dyshohet se shtetasi J. Ll. dhe një shtetas tjetër kanë përndjekur të miturën, e cila në gjendje të rënduar psikologjike, është vetëdëmtuar lehtë, me mjet prerës, si dhe ka goditur punonjësen e Policisë, kur po deklaronte për rastin.
Punohet për identifikimin dhe kapjen e shtetasit tjetër që dyshohet se ka përndjekur të miturën, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.
