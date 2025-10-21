Shkoi në banjo, mori një peshqir dhe….Detaje nga krimi i rëndë në Greqi ku 18-vjeçari mbyti nënën e tij

Trikala, Greqi – 21 Tetor 2025 Detaje tronditëse janë zbardhur nga një ngjarje e rëndë që ka tronditur komunitetin në Flamouli të Trikalës, ku një 18-vjeçar ka vrarë nënën e tij në mënyrë makabre, përmes mbytjes me një peshqir, ndërsa ajo qëndronte ulur në divan dhe shihte televizor.
Sipas informacioneve paraprake nga hetimet policore, ngjarja ka ndodhur në ambientet e shtëpisë, ku i riu jetonte me të atin, pasi prindërit ishin të divorcuar. Mësohet se ai kishte pasur grindje të shpeshta me të ëmën, të cilat dyshohet se lidhen me mosmarrëveshje mbi sjelljen dhe vendimet e saj.
Pamjet nga vendngjarja dhe dëshmitë e para tregojnë se 18-vjeçari, pa thënë asnjë fjalë, u ngrit nga divani ku qëndronte pranë nënës, shkoi në banjë, mori një peshqir dhe më pas ia mbështolli asaj rreth qafës, derisa ajo humbi ndjenjat dhe ndërroi jetë.
Pas krimit, me një qetësi që ka befasuar hetuesit, autori telefonoi policinë dhe raportoi vetë ngjarjen, duke deklaruar: “Ejani të më arrestoni.”
Forcat policore mbërritën menjëherë në vendngjarje dhe gjetën viktimën pa shenja jete, ndërsa arrestuan të riun. Ekspertiza paraprake e shërbimit mjeko-ligjor të Larisës ka konfirmuar vdekjen nga mbytja, bazuar në shenjat e dukshme në zonën e qafës.
Burime pranë autoriteteve greke bëjnë të ditur se i riu nuk ka pasur histori të mëparshme me probleme të shëndetit mendor dhe nuk rezulton të jetë ndjekur ndonjëherë nga shërbime psikiatrike.
Hetimet po vazhdojnë për të sqaruar plotësisht motivet që çuan në këtë krim të rëndë familjar dhe për të ndriçuar rrethanat e konfliktit midis nënës dhe birit.
