Gjykata e Elbasanit ‘lan duart’ pas ndalimit të avokatit Ulian Barjami: Ndalimi s’ka lidhje me vendimmarrjen gjyqësore

Elbasan, 21 Tetor 2025 – Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm në Elbasan ka reaguar përmes një deklarate zyrtare lidhur me ndalimin e avokatit Ulian Barjami më datë 18 tetor, pas përfundimit të një seance gjyqësore.
Gjykata shpreh keqardhje për shqetësimin e krijuar në publik dhe në komunitetin e avokatisë, duke nënvizuar se ndalimi nuk është kryer në ambientet e saj dhe nuk është rezultat i ndonjë vendimmarrjeje gjyqësore. Më tej, theksohet se Prokuroria ka vlerësuar ndalimin si të paligjshëm dhe se gjykatës nuk i është paraqitur asnjë kërkesë për shqyrtim të kësaj ngjarjeje.
Në deklaratë jepet edhe një kontekst i ngjarjes: më 17 tetor 2025 u zhvillua një seancë për vlerësimin e ligjshmërisë së arrestimit dhe caktimin e masave të sigurimit për 14 persona, përfshirë një të mitur, ku avokati Barjami ishte mbrojtës i një prej të ndaluarve. Seanca u zhvillua me dyer të mbyllura dhe zgjati mbi gjashtë orë. Gjykata thekson rëndësinë e respektimit të privatësisë së të miturve dhe të drejtave të palëve, duke paralajmëruar se publikimi i pjesshëm i regjistrimeve nuk përfaqëson domosdoshmërisht tërësinë e debatit gjyqësor.
Gjykata dënon çdo formë presioni apo intimidimi ndaj aktorëve të drejtësisë dhe rithekson se avokatët janë partnerë të drejtësisë dhe mbrojtës të të drejtave të qytetarëve.
Duke iu referuar standardeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, përfshirë çështjen Nikula kundër Finlandës, Gjykata thekson se liria e shprehjes së avokatit gjatë ushtrimit të funksioneve të tij është një element thelbësor i procesit të drejtë gjyqësor.
Në fund, institucioni thekson angazhimin për trajtim të paanshëm dhe ligjor të çdo çështjeje, duke ftuar median të raportojë me saktësi, pa cenuar privatësinë ligjore të seancave me dyer të mbyllura dhe mbrojtjen e të miturve. Gjykata gjithashtu shpreh gatishmërinë për bashkëpunim me Dhomën Kombëtare të Avokatisë dhe institucionet e tjera të drejtësisë, për të forcuar integritetin profesional dhe besimin e publikut te sistemi gjyqësor.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd