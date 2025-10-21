Zjarr në një biznes agroturizmi pranë Leskovikut, drejt vendngjarjes zjarrfikësit dhe policia

Një zjarr ka rënë pak minuta më parë në një nga bizneset e zonës agroturistike pranë Leskovikut. Sipas informacioneve paraprake, flakët kanë përfshirë një nga shtëpitë prej druri që i përket këtij kompleksi turistik.
Në vendngjarje janë nisur menjëherë një mjet zjarrfikës nga Kolonja dhe një tjetër nga Leskoviku, të mbështetura edhe nga forcat e Policisë së Shtetit, të cilat po koordinojnë veprimet për shuarjen e flakëve dhe sigurinë në zonë.
Nuk raportohet ende për persona të lënduar, ndërsa vijojnë përpjekjet për të vënë zjarrin nën kontroll dhe për të përcaktuar shkakun e shpërthimit të flakëve.
