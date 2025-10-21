Telefonata e të riut në polici: Ejani, kam mbytur mamin me peshqir. Arsyeja që dha për hetuesit

Tronditje në Trikala për shkak të tragjedisë familjare. Një i ri 18-vjeçar u arrestua pasi dyshohet se rrëfeu vrasjen e nënës së tij brenda shtëpisë së tyre
Trikala në Greqi është tronditur nga një tragjedi familjare. Një i ri 18 vjeçar është arrestuar, pasi ka pranuar se vrau nënën e tij brenda në shtëpi.
Ngjarja e pabesueshme ndodhi mesditën e së martës në lagjen Flamulí të Trikalës. Sipas informacioneve të para, i riu dyshohet se e vrau nënën e tij Maria Tentolouri rreth 54 vjeçe, duke përdorur një peshqir për ta mbytur.
Pas aktit, ai vetë telefonoi autoritetet, duke u thënë: “E mbyta nënën time” dhe duke kërkuar “të vinin ta arrestonin”. Forcat e policisë mbërritën menjëherë në vendngjarje dhe e arrestuan pa rezistencë.
Gruaja u gjet e pajetë në banesë, ndërsa mjeku ligjor kreu ekzaminimin për të përcaktuar shkaqet e sakta të vdekjes. Të dhënat e para tregojnë për vdekje nga mbytja, por raporti përfundimtar i autopsisë pritet të japë përgjigjet përfundimtare.
Sipas informacioneve paraprake, 18-vjeçari u ka thënë policëve se ishte viktimë e ngacmimeve dhe talljeve nga bashkëmoshatarët për shkak të situatës familjare, pasi prindërit e tij ishin të ndarë. Fqinjët tregojnë se mes nënës dhe djalit kishte shpesh tensione dhe debate.
I riu ka gjithashtu një motër që jeton në Volos. Hetimet për ngjarjen po vazhdojnë nën drejtimin e Policisë së Trikalës. /noa.al
