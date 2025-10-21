E rëndë në Greqi: I riu pranon para policisë se është përgjegjës për vdekjen e nënës së tij

Trikala, Greqi- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin Trikala të Greqisë, ku një 18-vjeçar ka pranuar para autoriteteve se është përgjegjës për vdekjen e nënës së tij.
Sipas burimeve policore, i riu ka telefonuar vetë në komisariat, duke njoftuar për atë që kishte ndodhur në banesën e tyre në zonën e Flamoulit.
Pas mbërritjes në vendngjarje, policia ka arrestuar të riun dhe ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të kësaj tragjedie familjare.
Hetimi zbardhi se i riu e kishte mbytur të ëmën me një peshqir në qafë.
Kur u pyet sot nga policia, ai u përgjigj se po ngacmohej nga bashkëmoshatarët e tij për shkak të situatës së tyre familjare, pasi prindërit e tij ishin të divorcuar.
Fqinjët folën për mediat lokale mbi grindje të shpeshta midis nënës dhe djalit. 18-vjeçari kishte edhe një motër që jetonte në Volos.
