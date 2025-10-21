SPAK drejt pistës së re për zhdukjen e Ervis Martinajt – Aldo Avdyli në qendër të hetimeve pas arrestimit në Tiranë

A është ky njeriu që mund të thyejë heshtjen rreth fatit të Ervis Martinajt? SPAK rikthehet në pistën e harruar
Arrestimi i shumëkërkuarit Aldo (Elidon) Avdyli në Tiranë pritet të hapë një kapitull të ri në hetimin për zhdukjen misterioze të biznesmenit të njohur të lojërave të fatit, Ervis Martinaj. Burime bëjnë të ditur se SPAK ka shfaqur interes për tërheqjen e dosjes që aktualisht ndodhet në Prokurorinë e Lezhës, për të analizuar aktet dhe për ta pyetur Avdylin në burg lidhur me ngjarjen që prej tre vitesh mbetet pa përgjigje.
Dosja, e regjistruar që në gusht të vitit 2022 me akuzën “Rrëmbim ose mbajtje peng e personit” në bashkëpunim, nuk solli rezultate konkrete pavarësisht kontrolleve të shumta në banesat e Astrit, Jasin dhe Aldo Avdylit. Megjithatë, hetuesit e Lezhës kanë konsideruar Aldo Avdylin si person kyç në zhdukjen e “mbretit të lojërave të fatit”.
Pas kapjes së tij në zonën e Liqenit të Thatë në Tiranë, SPAK synon të rishikojë të gjithë materialet për të kuptuar nëse arrestimi mund të çojë në zbardhjen e misterit më të madh të botës së krimit shqiptar.
Aktualisht, ndaj Aldo Avdylit rëndojnë tre akuza të tjera zyrtare:
“Sigurim i kushteve për të kryer vrasjen e Durim Bamit”, në bashkëpunim me 16 persona të tjerë,
dhe “Vrasje me paramendim” në formën e grupit kriminal ndaj Edmir Bregut (i njohur si “Maloku”).
Në raportimet mediatike është përmendur shpesh si nip i Astrit Avdylit, por në të vërtetë Aldo dhe Astriti janë kushërinj dhe jo xhaxha e nip.
Nëse SPAK e tërheq zyrtarisht dosjen dhe vendos të rihapë hetimet, ballafaqimi me Aldo Avdylin mund të bëhet pika e kthesës për zbardhjen e zhdukjes së Ervis Martinajt, një prej enigmave më të mëdha që ka tronditur botën e krimit në Shqipëri.
