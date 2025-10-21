E rëndë në Mirditë/ Rrëshqiti aksidentalisht në Lumin Fan i Vogël, humb jetën një burrë

MIRDITË- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Mirditë. Mësohet se një 49-vjeçar ka humbur jetën pasi dyshohet se ka rënë në lumin Fan i Vogël.
Konkretisht ngjarja ka ndodhur mbrëmje e së hënës (20 Tetor) teksa 49 vjeçari me iniciale M. K, banues në fshatin Ndërfushas, po kthehej për në banesë. Sipas bluve, ai ka rrëshqitur në lumë dhe si pasojë e mbytjes ka humbur jetën.
Njoftimi i Policisë:
Mirditë/Më datë 20.10.2025, rreth orës 22:30, shtetasi M. K., 49 vjeç, banues në fshatin Ndërfushas, duke shkuar në banesën e tij, dyshohet se aksidentalisht ka rrëshqitur dhe ka rënë në lumin Fan i Vogël, ku si pasojë e mbytjes ka humbur jetën.
Materialet iu referuan Prokurorisë, për ngjarje aksidentale. Materialet procedurale për rastet e tjera iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, për veprime të mëtejshme.
