Si arriti ‘fantazma nga Dibra’ të jetonte i lirë në Angli për vite me radhë, ndërsa autoritetet kërkonin përgjigje?

"Fijet e skllavërisë moderne” që lejuan një grabitës shqiptar të qëndronte në Britani dhe të vidhte sërish e sërish
Një grabitës serial, i kërkuar në dy shtete evropiane, arriti të hynte ilegalisht në Britani dhe më pas shmangu dëbimin duke pretenduar se ishte viktimë e “skllavërisë moderne”, zbulon “The Mail”.
Lorenc Hysa, 32 vjeç (në foto), përfitoi nga liria që iu dha gjatë procesit të gjatë ligjor për të kryer një seri grabitjesh në Kent, ku ai “sulmoi pa mëshirë” bizhuteri të çmuara nëpër banesa. Rasti i tij është vetëm më i fundit mes të huajve që përdorin ligjet për skllavërinë moderne për të qëndruar në Britani dhe për të kryer krime të tjera.
Në një tjetër rast tronditës, një grua punonte si ndërmjetëse për bandat që kontrabandonin emigrantë përmes Kanalit të La Manshit, ndërkohë që vetë pretendonte se ishte viktimë e trafikut të qenieve njerëzore.
Ligji për Skllavërinë Moderne (Modern Slavery Act) është hartuar për të mbrojtur viktimat e trafikimit, skllavërisë, shfrytëzimit apo punës së detyruar. Por tani ai po rishikohet nga Sekretarja e Brendshme britanike, Shabana Mahmood, për shkak të shqetësimeve se po keqpërdoret gjerësisht.
Rasti i Hysës pritet t’u japë argumente të reja kritikëve të ligjit, në një kohë kur numri i pretendimeve për skllavëri moderne ka arritur nivel rekord. Vetëm vitin e kaluar, migrantët paraqitën 4,646 kërkesa – një rritje prej 250% krahasuar me vitin 2020, kur ishin 1,307 kërkesa.
Megjithatë, shumë prej tyre rezultuan të pabazuara, pasi 65% e kërkesave të vitit të kaluar u hodhën poshtë si të pabesueshme, krahasuar me vetëm 16% katër vite më parë.
Sipas dokumenteve gjyqësore, Hysa ishte rritur në qytetin e Dibrës në veri të Shqipërisë dhe më pas ishte zhvendosur në Itali në vitin 2013, ku kishte punuar për tre vite. Në vitin 2016, ai u transferua në Gjermani, ku u arrestua dhe u akuzua për vjedhje banesash një vit më vonë.
U dënua me 3 vite e 3 muaj burg, por ndërkohë u akuzua për grabitje të tjera edhe gjatë qëndrimit në burg. Megjithatë, prokurorët gjermanë nuk e çuan çështjen përpara dhe në maj të vitit 2020 ai u lirua, duke u lejuar të kthehej në Shqipëri.
Pas kësaj, Hysa qëndroi për pak kohë në Francë dhe më pas hyri fshehurazi në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2023, ose me varkë të vogël, ose në pjesën e pasme të një kamioni.
Në Britani, ai përdori mbiemrin “Stefanaj”, ndoshta për të shmangur identifikimin. Kjo mund të ketë qenë arsyeja pse Ministria e Brendshme nuk zbuloi të kaluarën e tij kriminale, e cila përfshinte edhe vjedhje në Luksemburg përveç Gjermanisë.
Hysa u dërgua fillimisht në një qendër paraburgimi për emigrantë, ku pretendoi se ishte viktimë e trafikut të qenieve njerëzore dhe kërkoi azil duke u mbështetur te ligjet për skllavërinë moderne.
Rasti i tij iu kalua Mekanizmit Kombëtar të Referimit (NRM) – organi që vlerëson vlefshmërinë e pretendimeve për skllavëri moderne. Ndërkohë që çështja ishte ende në shqyrtim, Hysa u la i lirë.
Gjatë kësaj kohe, ai plaçkiti disa shtëpi në Longfield dhe Meopham (Kent), midis 1 dhe 10 janarit 2024. Ai u identifikua përmes gjurmëve të gjakut që kishte lënë në një dritare të thyer dhe u arrestua në prill, më pas u dënua në tetor nga Gjykata e Maidstone Crown Court.
Një muaj më vonë, Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) konfirmoi një urdhër arresti evropian nga prokurorët gjermanë, që e kërkonin Hysën për 19 vjedhje të tjera të kryera në Gjermani mes shtatorit 2016 dhe shkurtit 2017.
Më 16 shtator, Gjykata e Westminster-it hodhi poshtë ankesën e Hysës ndaj vendimit për ekstradim, duke i hapur rrugën dërgimit të tij në Gjermani.
Në vendim, gjykatësi Smith theksoi se pretendimi për “skllavëri moderne” i Hysës ishte refuzuar, pasi zyrtarët konkluduan se ai nuk ishte viktimë e trafikut: “Lorenc Hysa u referua në Mekanizmin Kombëtar të Referimit, por u mor një vendim negativ — ai nuk ishte viktimë e mundshme e trafikut,” – thuhet në vendim.
Gjykatësi shtoi: “Duhet t’i jepet rëndësi e madhe interesit publik që Marrëveshjet për ekstradim të respektohen dhe që Britania të mos shihet si një strehë e sigurt për ata që kërkojnë t’i shpëtojnë drejtësisë.”
Hysa kishte tentuar gjithashtu të përdorte nenin 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, që mbron të drejtën për jetë familjare, por kërkesa iu refuzua pasi bashkëshortja e tij jeton në Shqipëri. Aktualisht, ai ndodhet në proces deportimi.
Sekretarja e Brendshme britanike, Shabana Mahmood, ka kritikuar më parë abuzimin me ligjet e skllavërisë moderne, pasi një rast i ngjashëm kishte rrezikuar të prishte marrëveshjen e riatdhesimeve mes Britanisë dhe Francës, të njohur si skema “one-in, one-out” (një brenda, një jashtë).
Një shtetas nga Eritrea, që do të deportohej drejt Francës, bëri në minutat e fundit një pretendim se ishte “skllav modern”, vetëm disa orë para fluturimit të tij. Megjithatë, ai u deportua ditën pasuese, pasi pretendimi u hodh poshtë.
Mahmood, e cila ka ndryshuar udhëzimet zyrtare për të ndaluar këto ankesa të vonuara që pengojnë deportimet, tha: “Këto ligje janë krijuar për të mbrojtur ata që kanë vuajtur shfrytëzime të paimagjinueshme. Por kur emigrantët vendosin papritur të pretendojnë se janë ‘skllavë modernë’ në prag të dëbimit të tyre — pa e përmendur më parë këtë — ata tallin ligjet tona dhe zemërgjerësinë e këtij vendi.”
Vitin e kaluar, rreth 23% e rasteve të regjistruara në Mekanizmin Kombëtar të Referimit (NRM) i përkisnin shtetasve britanikë, që përbënin grupin më të madh. Shqiptarët renditeshin të dytët me 13%, të ndjekur nga vietnamezët.
Një ekspert shqiptar për krimin e organizuar, që kërkoi të mbetet anonim, i tha “The Mail” se rritja e papritur e kërkesave për “skllavëri moderne” lidhet drejtpërdrejt me ndryshimin e ligjit britanik në vitin 2023, i cili e kategorizon Shqipërinë si “vend të sigurt” për qëllime azili.
“Tani që shqiptarët e kanë më të vështirë të fitojnë azil në rrugë të zakonshme,” – tha eksperti dhe shtoi: “avokatët po u këshillojnë klientëve të përdorin ligjin për ‘skllavëri moderne’ si mënyrën e vetme për të qëndruar në Britani.”
Ky interpretim i ligjit ka krijuar një “zonë gri” ligjore, ku personat me precedentë penalë mund të pretendojnë viktimizim, duke fituar liri përkohësisht, ndërkohë që shumë prej tyre vazhdojnë aktivitetet kriminale gjatë procesit të vlerësimit.
Autoritetet britanike theksojnë se numri i rasteve të dyshimta është rritur ndjeshëm, dhe po rishikojnë mekanizmin e verifikimit për të parandaluar manipulime të tilla.
Një tjetër rast që ka tronditur autoritetet britanike është ai i Ujeza Kurmekajt, një gruaje shqiptare që punonte si ndërmjetëse për bandat që kontrabandonin njerëz përmes Kanalit të La Manshit, ndërkohë që kishte paraqitur kërkesë për status “skllave moderne”.
Kurmekaj, nënë e një fëmije, u largua nga Shqipëria në vitin 2022 dhe mbërriti në Britani me gomone. Ajo u strehuar në një hotel të paguar nga shteti britanik, por pretendoi se një bandë e kishte detyruar të punonte në një bordello.
Ndërkohë që Ministria e Brendshme po shqyrtonte kërkesën e saj për skllavëri moderne — e cila përfundimisht u pranua — Kurmekaj punonte për trafikantët si ndërmjetëse.
Mesazhet e zbuluara tregojnë se ajo lidhi kontrabandistët me emigrantë që kërkonin të kalonin Kanalin, duke dërguar të dhëna si: “familje, një,” – “tre gra, fëmijë 14, 17, 12 vjeç” – “kemi këtu një familje, burrë, grua, një fëmijë.”
Në komunikime të tjera, ajo raportonte kushtet e detit (“det shumë i keq”) dhe dërgonte vendndodhje në hartë për pikët e nisjes apo për pozicionet e varkave në Kanal.
Kurmekaj aktualisht ndodhet në burg, duke vuajtur një dënim prej gjashtë vitesh, dhe do të deportohet automatikisht pas përfundimit të dënimit.
Bilanci i ri i qeverisë britanike
Të dhënat e publikuara javën e kaluar tregojnë se qeveria laburiste ka riatdhesuar 26 emigrantë që kanë hyrë me varka të vogla, që nga momenti i nisjes së marrëveshjes “one in, one out” me Francën.
Ministria e Brendshme konfirmoi se 19 persona janë dërguar sërish në Francë vetëm gjatë javës së fundit, duke e çuar totalin e përgjithshëm në 26 persona të kthyer. Në të njëjtën kohë, 18 migrantë janë pranuar nga Franca për në Britani, në kuadër të mekanizmit të shkëmbimit.
Megjithatë, që nga gushti, më shumë se 10,000 emigrantë kanë mbërritur në Dover me varka të vogla, pavarësisht marrëveshjes së re me qeverinë e Emmanuel Macron.
Qëndrimi zyrtar i Ministrisë së Brendshme
Një zëdhënës i Home Office tha për median: “Kur shtetas të huaj kryejnë krime serioze në vendin tonë, do të bëjmë çdo gjë që është në fuqinë tonë për t’i deportuar ata. Kjo qeveri ka deportuar rreth 5,200 të huaj të dënuar për krime gjatë vitit të parë në detyrë — një rritje prej 14% krahasuar me vitin e mëparshëm — dhe ne do të vazhdojmë të heqim këta kriminelë nga rrugët tona.” /përktheu noa.al
