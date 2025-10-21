Rama në Londër për Samitin e Berlinit: takim me Kryeministrin britanik Keir Starmer

Kryeministri Edi Rama ndodhet në Londër për një vizitë pune, ku gjatë ditës së sotme (21 tetor) pritet të zhvillojë takime me homologun britanik Keir Starmer dhe përfaqësues të tjerë të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.
Në qendër të bisedimeve do të jenë bashkëpunimi dypalësh, siguria rajonale dhe menaxhimi i flukseve migratore.
Më tej Rama do t’i bashkohet Samitit të Procesit të Berlinit, ku do të marrin pjesë udhëheqësit e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian. Samiti, i cili mbahet këtë vit në Londër, synon forcimin e stabilitetit, sigurisë dhe bashkëpunimit ekonomik në rajon.
Gjatë punimeve do të diskutohet gjithashtu roli i vendeve të rajonit në parandalimin e migracionit të parregullt dhe luftën kundër rrjeteve të trafikimit.
Procesi i Berlinit, i nisur në vitin 2014, mbetet një platformë kryesore për integrimin europian të Ballkanit Perëndimor, ndërsa Mbretëria e Bashkuar ka shpallur objektiva të reja për forcimin e kufijve, ndalimin e kontrabandës së njerëzve dhe kthimin e personave pa të drejtë qëndrimi.
Samiti zhvillohet në një moment kur Londra po zbaton një regjim të ri sanksionesh për të goditur rrjetet ndërkombëtare të kontrabandës njerëzore.
