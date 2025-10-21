Nicolas Sarkozy niset drejt burgut dorë për dore me bashkëshorten

Paris- I kapur dorë për dore me partneren e tij, Carla Bruni, ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy doli nga shtëpia e tij mëngjesin e sotë për t’iu drejtuar burgut, nën brohoritjet e turmës që e priste jashtë.
Ish-presidenti francez përshëndeti mbështetësit përpara se të hipte në makinë dhe të nisej për në burgun La Santé.
"Perandori droge prej 335 MILION paund"/ INVESTIGIMI i "Daily Mail": Jeta e ‘luksit’ e vëllezërve Hoxhosmani, nga larja e makinave në Britani tek jahtet në Dubai!
Pak para tij, tre djemtë e Sarkozy, Jean, Pierre dhe Louis, dolën gjithashtu nga shtëpia, mes duartrokitjeve, ndërsa njerëzit kënduan edhe himnin kombëtar francez, La Marseillaise.
Pasditen e djeshme, Nicolas Sarkozi u prit në Pallatin Elysee nga Emmanuel Macron, ndërsa Ministri i Drejtësisë, Gérald Darmanin, ka planifikuar ta vizitojë në burg.
“Do të qëndroj me kokën lart”, ka deklaruar ish-presidenti kur mësoi për dënimin e tij, ndërsa vazhdon të deklarohet i pafajshëm në skandalin e konspiracionit kriminal për financimin e paligjshëm të fushatës së tij zgjedhore nga Muammar Gaddafi, për të cilin u dënua me pesë vjet burg.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd