Përditësim mbi gjendjen aktuale të Ish-kryeministrit Fatos Nano

Ish-kryeministri Fatos Nano ndodhet në orë kritike për jetën pasi gjendja e tij paraqitet shumë e rëndë.
Përditësimet e orëve të fundit sugjerojnë se Nano, 73 vjeç, ndodhet në terapinë intensive, duke u mbajtur në jetë me pajisjet mjekësore të spitalit.
Shqetësim përbën fakti se pasi kaloi 11 ditë më parë një arrest kardiorespirator, problem konsiderohet rizgjimi si organi me vulnerabël, si pasojë e hypoksisë së zgjatur në kohën e arrestit kardiorespirator.
"Aktualisht pacienti konsiderohet se është në gjendje shumë të rëndë dhe me prognozë shumë të rëndë", tha për noa.al, zyrtarja e Spitalit Hygeia ku gjendet Nano.
Spitali që drejtohet prej shumë vitesh nga ish ministri i Shëndetësisë dhe ish deputeti Leonard Solis, ka angazhuar një ekip të zgjeruar mjekësh shqiptarë dhe të huaj për të trajtuar sëmundjen e Nanos. /noa.al
