Fox: Tre shenjat më me fat për të martën 21 tetor 2025

Dashi, Luani dhe Binjakët kanë një ditë me energji, mundësi dhe frymëzim të fortë. Ndërsa Demi, Peshorja dhe Bricjapi duhet të tregojnë kujdes, të shmangin përplasjet dhe të ruajnë ekuilibrin emocional derisa yjet të bëhen më të favorshme
Kjo e martë sjell një qiell plot lëvizje dhe ndjesi të forta. Disa shenja do të ndihen të mbushura me energji dhe besim, gati për të vepruar dhe për të arritur qëllime të reja.
Të tjerat, përkundrazi, do të duhet të tregojnë më shumë durim, kujdes dhe qetësi për të mos lejuar që lodhja apo tensionet t’i largojnë nga rruga e duhur.
Tre shenjat më me fat
1. Dashi
Hëna në pozicion të favorshëm i jep Dashit forcë, guxim dhe qartësi. Është dita e duhur për të nisur diçka të re ose për të rifituar terren në një projekt që kishte mbetur pezull. Në dashuri rikthehet harmonia, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një takim që ndez ndjenja të forta. Energjia e madhe që sjell Marsi e ndihmon Dashin të besojë më shumë te vetja dhe të mos lejojë që frika apo dyshimi ta ndalin.
2. Luani
Yjet e ndriçojnë Luanin me energji dhe vendosmëri. Është në qendër të vëmendjes, i gatshëm të tregojë aftësitë dhe të fitojë respekt. Në dashuri, Venusi ndihmon në rikthimin e pasionit, ndërsa në punë mund të dalë një mundësi që e nxjerr përpara. Edhe ata që kanë kaluar periudha të vështira do të ndiejnë sot një rritje të brendshme. Është dita për të vepruar me besim dhe për të ndjekur qëllimet pa frikë.
3. Binjakët
Një ditë e qetë dhe e ndritshme. Nën ndikimin pozitiv të Mërkurit, Binjakët janë më të qartë në mendime dhe më të shkathët në komunikim. Në punë, idetë rrjedhin lehtë dhe mund të lindin bashkëpunime të vlefshme. Në dashuri, dialogu sjell afërsi dhe mirëkuptim. Sot fjalët kanë peshë — është momenti për të shprehur hapur mendimet dhe për të ndërtuar ura të reja mirëkuptimi.
—
Tre shenjat më pak me fat
1. Demi
Lëvizjet e Hënës dhe të Venusit sjellin pak tension në marrëdhënie. Mund të lindin keqkuptime me partnerin apo me familjarët. Në punë, ndoshta përpjekjet nuk vlerësohen sa duhet, por kjo është e përkohshme. Sot më mirë shmang debatet dhe vendimet e nxituara. Fati do të kthehet në ditët në vijim, ndaj duhen ruajtur durimi dhe përqendrimi.
2. Peshorja
Edhe pse Venusi e ndihmon në anën emocionale, ndikimi i Hënës sjell pak pasiguri dhe luhatje humori. Në dashuri, ka nevojë për qartësi, ndërsa në punë mund të shfaqen mosmarrëveshje të vogla. Paolo Fox këshillon të mos kërkohet përsosmëria sot: mjafton të ruash qetësinë, të dëgjosh dhe të mos nxitosh në përfundime.
3. Bricjapi
Dita është e ngarkuar me përgjegjësi dhe lodhje. Saturni të shtyn drejt reflektimit dhe kujdesit, por mund të ndihesh i mbingarkuar. Në dashuri mungon energjia e zakonshme, ndërsa puna kërkon shumë përkushtim. Është e nevojshme të ngadalësosh ritmin, të pushosh dhe të kujdesesh për shëndetin. Sot qetësia dhe maturia janë arma më e mirë. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
