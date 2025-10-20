Spiropali flet për ‘ftohjen’ e marrëdhënieve Rama–Vuçiç

TIRANË, 20 Tetor 2025 – Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Elisa Spiropali, nuk pranoi të japë një përgjigje të drejtpërdrejtë mbi marrëdhëniet aktuale mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiç.
E ftuar në emisionin *Top Story*, Spiropali u pyet nga moderatorja Grida Duma nëse ka një ftohje mes dy liderëve, pas tensioneve të kohëve të fundit në rajon. Në vend të një konfirmimi apo mohimi, ministrja theksoi rolin e Shqipërisë si një faktor i qëndrueshëm dhe i besueshëm në Ballkanin Perëndimor.
“Marrëdhëniet mes kryeministrave në rajon nuk kushtëzohen nga perceptime apo komente individuale. Shqipëria e ka të qartë pozicionin e saj dhe është sot partneri më i besuar i NATO-s dhe Bashkimit Europian,” u shpreh Spiropali.
Në diskutim u përfshi edhe raporti i Serbisë me BE-në, ku Duma vuri në dukje se Beogradi ka përfituar historikisht më shumë fonde nga Brukseli dhe është trajtuar me tolerancë për shkak të pozicionit të saj gjeopolitik.
Spiropali komentoi se Serbia është aty ku është për shkak të “politikave të brendshme, mosnjohjes së krimeve të luftës dhe retorikës së saj”, ndërsa theksoi se Shqipëria dhe Mali i Zi konsiderohen sot si më të avancuar drejt integrimit europian.
Ajo shtoi se Shqipëria ka potencial për të ndikuar më shumë në mbrojtje të interesave të Kosovës, duke kritikuar vendimin e Bashkimit Europian për të mbajtur sanksione ndaj saj si “të pajustifikuara”.
