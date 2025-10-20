Netanyahu: ‘Hamasi na vrau dy ushtarë. Ne hodhëm 153 ton bomba në Rripin e Gazës të dielën’

IZRAEL- Izraeli hodhi 153 ton bomba në Rripin e Gazës të dielën, konfirmoi kryeministri Benjamin Netanyahu në Knesset. Bombat u hodhën gjatë sulmeve vdekjeprurëse, ndërsa IDF akuzoi Hamasin për sulme dhe shkelje të armëpushimit.
"Ne hodhëm 153 ton bomba dje në pjesë të ndryshme të Rripit të Gazës pasi dy nga ushtarët tanë u vranë nga Hamasi", tha Netanyahu në fillim të sesionit parlamentar dimëror.
Ushtria izraelite, e cila njoftoi vdekjen e dy ushtarëve në luftime në Rafah, në Rripin jugor të Gazës , bombardoi zonat përgjatë enklavës palestineze të dielën përpara se të njoftonte se po rivendoste një armëpushim. Hamasi mohoi çdo përfshirje dhe riafirmoi "angazhimin e tij të plotë" ndaj marrëveshjes së armëpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor.
Debati po zhvillohet me tone të larta. Lideri i opozitës, Yair Lapid, akuzoi Netanyahun se lejoi që kërcënimet nga Hamasi dhe Irani të përshkallëzoheshin. Raporti i tij e shtyu Netanyahun të rikthehej në skenën e Knessetit, duke deklaruar se Lapid kishte bërë thirrje që Izraeli të tërhiqej nga Gaza deri në nëntor 2024.
"A guxoni të flisni për kërcënimin iranian?" vazhdon ai.
"Për 40 vjet, dhe kur isha në qeveri dhe kryeministër, paralajmërova dhe luftova kundër këtij kërcënimi. Dhe u përpoqa t’i përfshija të gjithë, qeverinë dhe opozitën. Dhe u prita me tallje", tha Netanyahu.
Kryeministri izraelit paralajmëroi se kërcënimet nuk kishin mbaruar dhe bëri thirrje për një reduktim të mosmarrëveshjeve të brendshme.
