Tre burra fierakë përfundojnë në gjyq pas dhunimit të oficerëve të BKH

Dhunuan oficerët e policisë gjatë detyrës, Prokuroria e Fierit dërgon në gjyq tre persona
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim shtetasit K.K., L.K. dhe G.K., të akuzuar për veprën penale “Goditje për shkak të detyrës”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 237/3 dhe 25 të Kodit Penal.
Sipas hetimeve të zhvilluara në kuadër të procedimit penal nr. 509 të vitit 2025, në bashkëpunim me policinë gjyqësore, është provuar se ngjarja ka ndodhur më 15 prill 2025, në qytetin e Fierit.
Në atë ditë, punonjës të Forcës Operacionale pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, së bashku me një oficer të Byrosë Kombëtare të Hetimit, ishin në shërbim për kryerjen e veprimeve hetimore në terren.
Gjatë ditës, ndërsa po lëviznin në pika të ndryshme të qytetit, oficerët u ndoqën dhe u ndaluan nga tre personat e pandehur, të cilët, pavarësisht prezantimit të policëve si efektivë të shtetit, ushtruan dhunë fizike ndaj tyre, duke u penguar në kryerjen e detyrës ligjore.
Pas incidentit, të tre të pandehurit u arrestuan në flagrancë, ndërsa ndaj tyre u caktuan masat e sigurimit “arrest në burg” dhe “arrest në shtëpi”, në varësi të rolit dhe rrethanave të secilit. /noa.al
