Dërgohen në gjyq 20 zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë, akuzohen për shpërdorim detyre në 7 tenderë me vlerë 525 milionë lekë

Shpërdoruan detyrën në të paktën shtatë prokurime në Ministrinë e Bujqësisë, Prokuroria Tiranës përfundon hetimet dhe dërgon në gjyq 20 nëpunës publikë
Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 20 nëpunës publikë të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të akuzuar për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës”, kryer në bashkëpunim, në bazë të nenit 248 dhe 25 të Kodit Penal.
Sipas njoftimit zyrtar, hetimet janë zhvilluar në kuadër të procedimit penal nr. 2069 të vitit 2025 dhe kanë përfshirë një grup të gjerë punonjësish të strukturave të ministrisë, me inicialet: M.K., E.H., G.Xh., I.A., A.Gj., L.K., E.P., L.H., M.P., E.F., A.L., E.R., I.B., A.Z., A.Gj., S.P., A.I., A.Dh., K.N. dhe A.A.
Shtetasit e sipërpërmendur dyshohet se kanë shpërdoruar detyrën në të paktën shtatë procedura prokurimi, duke shkaktuar dëme në interesat e Ministrisë së Bujqësisë dhe shtetit shqiptar.
Si nisi hetimi
Hetimet u nxitën pas një kallëzimi të bërë nga vetë Ministria e Bujqësisë, bazuar në gjetjet e Kontrollit të Lartë të Shtetit. Në raportet e auditit të KLSH-së u evidentuan shkelje të rënda ligjore në procedurat e zhvilluara me negociim pa shpallje paraprake, me një fond limit total prej 525 milionë lekësh pa TVSH.
Prokurimet nën hetim
Procedurat për të cilat janë konstatuar shkelje lidhen me:
Shpenzime për mbrojtjen e bimëve dhe luftimin e parazitëve në bujqësi;
Blerje pajisjesh për shërbimin veterinar (motoçikleta, kaska, veshje mbrojtëse, doreza, çanta);
Blerje kafshësh të llojit gjedh për dëmshpërblimin e fermerëve të prekur nga dermatoza nodulare e gjedhit;
Instalimin e një sistemi monitorimi me kamera për hidrovoret.
Sipas Prokurorisë, gjatë hetimit është provuar se zyrtarët kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për çdo fazë të tenderimit, duke mos respektuar kriteret ligjore për konkurrencë dhe transparencë.
Mekanizmi i shpërdorimit
Nga analiza e dokumenteve rezulton se testimi i tregut është kryer në mënyrë fiktive, ndërsa kriteret e mallrave dhe pajisjeve janë përcaktuar në mënyrë të mangët dhe arbitrare, duke krijuar favorizime të pajustifikuara.
Prokuroria thekson se të pandehurit, në cilësinë e personave të ngarkuar me funksione publike, kanë mospërmbushur detyrat ligjore, duke dëmtuar interesat e shtetit dhe qytetarëve.
Akti i dërgimit në gjyq
Pas përfundimit të hetimeve dhe analizës së provave, organi i akuzës ka vlerësuar se ekziston bazë e mjaftueshme për ngritjen e akuzës dhe dërgimin e çështjes në gjykim.
Në përfundim të njoftimit, Prokuroria thekson se veprimet e nëpunësve publikë kanë përbërë elementët e veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës”, duke theksuar se lloji i procedurave të zgjedhura për tenderët ka qenë në kundërshtim të qartë me ligjin dhe me rregullat e prokurimeve publike.
Kështu, dosja me 20 të pandehur do të kalojë për shqyrtim në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë, ku pritet të zhvillohet procesi gjyqësor për një nga rastet më të mëdha të akuzave për shpërdorim detyre në administratën publike të vitit 2025. /noa.al
