E vranë të riun shqiptar duke mbrojtur vëllain, identifikohet i dyshuari

Vrasja e Cumanit, nën hetim dy djem dhe një vajzë, në telashe edhe një roje sigurie. Policia kërkon thikën që vrau Hekuranin Është gjetur një thikë e dytë që dyshohet se u përdor në sherr. Hetuesit kanë klonuar celularët e të gjithë të identifikuarve për të gjetur prova të vlefshme për hetimin
Katër persona janë vënë nën hetim për kanosje dhe mbajtje pa leje të armëve, ndërsa për akuzën e vrasjes me dashje dosja vijon “kundër të panjohurve”. Është e sigurt se në ngjarje u përdorën dy thika, njëra prej të cilave është gjetur. Hetuesit kanë kopjuar përmbajtjen e telefonave të të gjithë të rinjve të identifikuar dhe që morën pjesë në përleshje.
Katër të hetuarit dhe thika e dytë
Katër personat nën vëzhgim, nën drejtimin e prokurores zëvendësuese Gemma Miliani, përfshijnë një djalë i cili i bëri të mundur Sektorit të Krimeve të Rënda gjetjen e një thike, duke deklaruar se e kishte hedhur pas përleshjes dhe se e kishte mbajtur vetëm për t’u vetëmbrojtur nga një sulm. Kjo thikë e dytë, e ndryshme nga ajo që vrau Hekuranin, konfirmon rrezikshmërinë e sherrit dhe praninë e më shumë se një arme të ftohtë në vendin e ngjarjes, si dhe ngre shqetësimin për faktin se në netët e Peruxhias njerëzit qarkullojnë me thikë në xhep.
Nën hetim është edhe e dashura e njërit prej të rinjve, e cila thuhet se ka pranuar se e mbajti armën për pak kohë për llogari të të dashurit. Njoftim për hetim ka marrë edhe një rojtar i lokalit (buttafuori), roli i të cilit në ngjarjet që ndodhën jashtë hyrjes së lokalit mbetet ende për t’u sqaruar.
Identifikohet i dyshuari
Prokuroria e Peruxhias ka vënë nën hetim një 18-vjeçar italo-maroken (i njëjti i dyshuar këtë verë për sulm ndaj një roje sigurie me një hanxhar dhe sprej piperi, sërish në Peruxhia, dhe i denoncuar për fakte të ngjashme në Ponte Valleceppi) për kanosje të rënduar dhe për sigurim të një thike kuzhine gjatë sherrit (më pas e gjetur pa gjurmë gjaku). Para policisë ai deklaroi se e siguroi nga frika dhe u hodh pa lënduar askënd.
I riu ka precedent për agresion ndaj rojeve të një diskoteke dhe është përfshirë në episode të tjera dhune.
Edhe e dashura e tij (italiane) dhe një tjetër i ri italo-tunizian janë nën hetim për të njëjtat vepra. Thika e këtij të fundit nuk është gjetur. Roja e lokalit akuzohet ndërkohë për plagosje, pasi sipas versionit të tij ka lënduar pa dashje vëllanë e viktimës teksa përpiqej të qetësonte sherrin.
Ai ka deklaruar gjithashtu se i ka hequr nga duart një të riu magrebin thikën, që duket se përkon me 18-vjeçarin italo-maroken.
Misteri i vrasjes: pa dëshmitarë okularë dhe pa video
Ajo që e vështirëson punën e hetuesve është mungesa e dëshmitarëve okularë vendimtarë. Askush nuk ka deklaruar se e ka parë momentin e saktë të goditjes me thikë që i mori jetën të riut. Edhe vëllai i viktimës, ndonëse u plagos në këmbë nga një goditje, nuk ka qenë në gjendje të japë të dhëna që ndihmojnë në identifikimin e autorit.
Situatën e rëndon edhe mungesa e pamjeve të dobishme nga kamerat e sigurisë. Të vetmet kamera, te hyrja e parkimit, nuk kanë fiksuar skenën e krimit. Pamjet nga brenda diskotekës nuk janë vlerësuar të dobishme për hetimin. Policia po vijon me analizat forenzike të përmbajtjes së celularëve të sekuestruar, me shpresë që të rindërtojë dinamikën dhe të identifikojë përgjegjësit.
Rindërtimi i ngjarjes: një mbrëmje mes miqsh që u kthye në tragjedi
Hekuran Cumani nuk ishte djalë që kërkonte telashe. Punëtor sezonal në dimër dhe i punësuar gjatë verës në një restorant në Senigallia, ai ndodhej në Peruxhia për një nga mbrëmjet e zakonshme të fundjavës me miqtë e tij të afërt, dhjetë persona të nisur nga Fabriano.
Përplasjet mes dy grupeve dyshohet të jenë nisur gjatë mbrëmjes në lokalin e Porta Conca. Nga njëra anë miqtë e viktimës, nga ana tjetër të rinj nga Ponte San Giovanni, periferi e Peruxhias, kryesisht shumë të rinj me origjinë nga Afrika e Veriut dhe tashmë të njohur për policinë për sjellje të rrezikshme shoqërore.
Situata degradoi kur të dy grupet u ritakuan në parkimin e madh, të pambikëqyrur, përballë Departamentit të Matematikës dhe Informatikës. Aty, rreth orës 04:30 të mëngjesit, shpërtheu përleshja që kulmoi me goditjen fatale në zemër të Hekuranit. Grupi nga Peruxhia më pas u largua, duke e lënë të riun pa ndjenja në asfalt.
Hipotezat dhe misteri i armës së krimit
Ndër pistat që po hetohen është edhe ajo se thika e krimit mund të jetë sjellë në vendngjarje nga dikush që fillimisht nuk ishte i pranishëm në debat, ndoshta i thirrur si “përforcim”. Një tjetër mundësi është që arma të ketë qenë tashmë brenda njërës prej makinave. Thika e vrasjes ende nuk është gjetur.
Hetimet kanë përjashtuar deri tani që pas vrasjes të fshihen çështje droge ose lidhje me banda të organizuara kriminale. Episodi duket si përfundimi tragjik i një grindjeje për motive të dobëta, por në një klimë tashmë të tensionuar dhe të bërë edhe më të rrezikshme nga qasja e lehtë në armë të ftohta.
