Aksident në aksin Burrel–Klos, përmbyset makina – plagosen dy vajza
Transmetuar më 20-10-2025, 16:00

Burrel, 20 Tetor 2025 – Një aksident rrugor është regjistruar mesditën e sotme në aksin Burrel–Klos, ku një automjet që udhëtonte në drejtim të Burrelit ka dalë nga rruga dhe është përmbysur në një kanal anësor.

Në automjet ndodheshin dy vajza të reja, të cilat kanë pësuar plagë si pasojë e aksidentit dhe janë transportuar me urgjencë në spitalin e Burrelit, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore.

Sipas burimeve nga spitali, gjendja shëndetësore e tyre është e stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën.

Menjëherë pas ngjarjes, në vendin e aksidentit mbërritën forcat e policisë dhe zjarrfikëses, të cilat po punojnë për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e daljes së automjetit nga rruga.

