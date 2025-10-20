Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Fier, përplasen dy automjete – dy persona të plagosur
Transmetuar më 20-10-2025, 16:13

Një aksident rrugor është regjistruar mesditën e sotme në bypass-in e Fierit, në afërsi të Levanit.

Sipas informacioneve paraprake, dy automjete – një Ford dhe një Range Rover – janë përfshirë në përplasjen që shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale.

Nga aksidenti që shikoni në foto kanë mbetur të plagosur dy pasagjerë që ndodheshin në automjetin tip Ford, një burrë dhe një grua.

Të lënduarit janë transportuar me urgjencë në spitalin rajonal të Fierit, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore.

Policia tha se shkoi në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit dhe rrethanat e plota të ngjarjes. /noa.al

