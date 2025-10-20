Marinzë: Minatori humb ndjenjat pas 6 ditësh grevë urie

Marinëz, 20 Tetor 2025 – Tensioni në sektorin e naftës po rritet ndërsa greva e urisë në Marinzë ka hyrë në ditën e saj të gjashtë. Situata është përshkallëzuar këtë të diel, kur një prej punëtorëve grevistë, Josif Lino, ka humbur ndjenjat në ambientet pranë zyrave të sindikatës.
Lino, me detyrë mekanik në fushën naftëmbajtëse, ishte ndër të parët që iu bashkua bojkotit të punës dhe grevës së urisë së bashku me dhjetëra punonjës të tjerë. Pas përkeqësimit të gjendjes së tij shëndetësore, ai u transportua me urgjencë në qendrën shëndetësore të kompanisë, ku mori ndihmën e parë mjekësore.
Sipas burimeve nga vendngjarja, të paktën 10 anëtarë të këshillit sindikal janë duke shfaqur simptoma shqetësuese për shkak të kushteve të vështira fizike dhe mungesës së ushqimit. Ata vijojnë grevën pa ndërprerje përpara zyrave të kompanisë, në pritje të një reagimi konkret nga autoritetet dhe drejtuesit e sektorit hidrokarbur.
Punonjësit kërkojnë zgjidhje për kërkesat e tyre ekonomike dhe kushte më të mira pune, ndërsa situata mbetet e tensionuar dhe me rrezik për përshkallëzim të mëtejshëm.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd