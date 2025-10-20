‘E vogla qante në ballkon, e tëra e nxirë, djali dergjej në tokë’ — dëshmia rrëqethëse nga zjarri që mori dy jetë në Maliq

Tragjedia në Maliq: “Vajza qante në ballkon, ishte e djegur, djali i shtrirë” — dëshmitë tronditëse të zjarrfikësve dhe banorëve të parë në vendngjarje
Maliq, 20 tetor 2025 – Detaje të reja dhe rrëfime të forta janë zbuluar nga ngjarja e rëndë që tronditi qytetin e Maliqit, ku një zjarr i përhapur në banesën e familjes Azisllari i mori jetën nënës Merjeme Azisllari, 40 vjeçe, dhe djalit të saj Luka Azisllari, vetëm 14 vjeç, ndërsa vajza e vogël, 6-vjeçare, po lufton për jetën në spitalin e Tiranës.
Shefi i shërbimit zjarrfikës, Sadik Halili, një prej të parëve që mbërriti në vendngjarje, ka dhënë detaje tronditëse për momentet e para pas marrjes së sinjalizimit. Ai ka treguar se njoftimi u mor nga salla operative e policisë në orën 13:30 të datës 19 tetor, dhe për shkak të afërsisë, ekipi zjarrfikës arriti në banesë brenda pak minutash.
“Kur mbërritëm në vendngjarje, flakët nuk ishin më aktive, por situata ishte dramatike. Të dy fëmijët, djali dhe vajza, i gjetëm jashtë banesës. Djali ishte i pavetëdijshëm, ndërsa vajza ishte ende e vetëdijshme, por në gjendje shumë të rëndë. Brenda në kuzhinë, pranë derës, gjetëm të asfiksuar nënën, e cila kishte ndërruar jetë. U njoftua ambulanca dhe menjëherë u dhanë ndihmat e para, përpara se të transportoheshin drejt spitalit të Korçës,” deklaroi Halili për RTSH.
Shefi i zjarrfikësve shtoi se për momentin janë ngritur dy pista hetimore mbi shkakun e zjarrit. “Brenda në kuzhinë ishte soba me dru zjarri e ndezur, ndërsa në dysheme u gjetën disa fije shkrepëse të djegura. Nuk mund të themi ende shkakun përfundimtar, por grupi hetimor është në punë,” sqaroi ai.
Ndërkohë, Xhemile Kapari, banore e lagjes dhe dëshmitarja e parë e ngjarjes, ka treguar se ishte pikërisht qarja e vajzës së vogël që ngriti alarmin në lagje. Ajo, e tronditur, rrëfeu për mediat momentet kur pa vajzën në ballkon, të mbuluar me blozë dhe djegie në trup.
“Po hidhja plehrat kur dëgjova vajzën që qante. Qante në oborr, me një zë që të grinte shpirtin. Kur iu afrova, pashë që ishte e nxirë, e djegur, sikur kishte dalë nga flakët. Thirra menjëherë komshiun: ‘Hajde shpejt, shiko çfarë ka ndodhur!’ Kur hymë brenda, pamë djalin të shtrirë barkas, me krahët dhe këmbët e hapura. E kuptuam që nuk kishte jetë. Nuk dinim që edhe nëna ishte brenda; atë e gjetën më vonë policët dhe zjarrfikësit. Vajzën e ngritëm dhe e mbështollëm me një kuvertë, flokët i binin dhe kishte plagë të rënda nga djegiet,” rrëfeu ajo me zë të dridhur.
Kapari shtoi se familja Azisllari jetonte në kushte të vështira ekonomike dhe kujdesej për dy fëmijët me probleme shëndetësore dhe me aftësi ndryshe. “Vajza nuk fliste dhe kishte vështirësi në ecje, ndërsa djali ecte, por as ai nuk fliste. Nëna bënte ç’të mundej, merrte ndihmë vetëm nga kempi, rreth 200 mijë lekë të vjetra. I ndihmonim si fqinjë, por e kishte shumë të vështirë, sidomos me dy fëmijë të sëmurë. Djalin e çonte në një qendër ditore, ndërsa vajza rrinte gjithmonë në shtëpi,” tregoi ajo.
Zjarri, që shpërtheu në bllokun nr. 3 të qytetit të Maliqit, rreth orës 13:30 të ditës së djeshme, mendohet se ka nisur nga soba me dru ose nga një burim i hapur flake brenda kuzhinës. Sipas hetimeve paraprake, nëna dhe djali kanë humbur jetën nga asfiksia, ndërsa vajza e vogël, pas dhënies së ndihmës së parë në spitalin e Korçës, u dërgua me urgjencë në Tiranë për trajtim të specializuar.
Ngjarja ka tronditur thellë banorët e Maliqit, të cilët flasin për një familje të qetë, por që jetonte me vështirësi të mëdha. Hetimet po vazhdojnë për të përcaktuar shkakun e saktë të zjarrit, ndërsa autoritetet lokale kanë shprehur gatishmërinë për të ndihmuar vajzën e mbijetuar dhe familjarët e afërt të viktimave.
