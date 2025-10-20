Gjykata e Lartë shpall vendimin për Xhulianin dhe Euglenin, akuzohen se i morën jetën Regisit dhe Emiljanos

Gjykata e Lartë lë në fuqi dënimet për Xhulian Hoxhën dhe Euglen Halilin për vrasjet e Regis Runaj dhe Emiljano Ramazanit
Tiranë, 20 tetor 2025 – Gjykata e Lartë ka vendosur të lërë në fuqi vendimin e Apelit të Posaçëm, duke konfirmuar burgimin e përjetshëm për Xhulian Hoxhën dhe 16 vite burg për Euglen Halilin, të dënuar për vrasjen e Emiljano Ramazanit dhe Regis Runaj.
Të dënuarit kishin kërkuar prishjen e vendimit të dhënë më 8 prill 2024, duke iu drejtuar Gjykatës së Lartë me rekurs, por shkalla e tretë e gjyqësorit vendosi të mos e ndryshojë vendimin e mëparshëm të Apelit të Posaçëm kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO).
Ngjarjet për të cilat ata u shpallën fajtorë tronditën qytetin e Elbasanit. Emiljano Ramazani u vra më 20 korrik 2020, ndërsa Regis Runaj humbi jetën disa ditë më vonë, më 29 korrik 2020, pasi u qëllua me thikë. Trupi i tij u gjet në lagjen “Emin Matraxhiu”, pranë varrezave të qytetit.
Me këtë vendim, Gjykata e Lartë mbyll përfundimisht procesin gjyqësor për njërën nga ngjarjet më të rënda kriminale të ndodhura në Elbasan në verën e vitit 2020.
