I plas granata duke punuar në oborr, plagoset burri në Pogradec
Transmetuar më 20-10-2025, 13:59

Pogradec, 20 Tetor 2025 – Një 49-vjeçar ka mbetur i plagosur pas shpërthimit të një granate të vjetër teksa po punonte tokën në fshatin Gështenjas, Pogradec.

Policia njofton se gjatë punës me një mjet bujqësor në tokën e tij, shtetasi G.Y. është dëmtuar nga shpërthimi i granatës së papritur. Ai është dërguar menjëherë në spital ku po merr ndihmë mjekësore dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të zbuluar nëse ka elementë të tjerë të rrezikshëm në zonë.

