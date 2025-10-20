I plas granata duke punuar në oborr, plagoset burri në Pogradec

Pogradec, 20 Tetor 2025 – Një 49-vjeçar ka mbetur i plagosur pas shpërthimit të një granate të vjetër teksa po punonte tokën në fshatin Gështenjas, Pogradec.
Policia njofton se gjatë punës me një mjet bujqësor në tokën e tij, shtetasi G.Y. është dëmtuar nga shpërthimi i granatës së papritur. Ai është dërguar menjëherë në spital ku po merr ndihmë mjekësore dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të zbuluar nëse ka elementë të tjerë të rrezikshëm në zonë.
