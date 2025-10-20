Jepet vendimi për motrat Berisha – çfarë vendosi Gjykata për rastin e Klea Prengës

Tiranë, 20 Tetor 2025 – Gjykata e Tiranës ka shpallur vendimin për motrat Mariela dhe Antonela Berisha, të akuzuara për dhunën ndaj blogeres së njohur Klea Prenga, ngjarje e ndodhur në gusht të vitit 2024 në një restorant të kryeqytetit.
Sipas vendimit të shpallur sot:
Mariela Berisha u dënua me 3 vite burg, dënim i cili u zbut në 2 vite për shkak të përfitimit nga gjykimi i shkurtuar.
Antonela Berisha u dënua me 3 vite shërbim prove, të reduktuara në 2 vite, po ashtu në bazë të gjykimit të shkurtuar.
Të dyja të pandehurat ishin shpallur fillimisht në kërkim pas ngjarjes së dhunshme, por u vetëdorëzuan në polici rreth dy muaj më vonë.
Ngjarja që tronditi opinionin publik ndodhi në ambientet e një restoranti në Tiranë, ku Klea Prenga u dhunua fizikisht dhe godit me sende të forta nga motrat Berisha, për shkak të një konflikti të momentit që dyshohet se nisi për motive banale.
Sipas dosjes hetimore, dëshmitarët dhe pamjet filmike konfirmuan përfshirjen aktive të të dyja motrave në sulmin ndaj blogeres, e cila më pas kërkoi trajtim mjekësor për dëmtimet e pësuara.
Vendimi i Gjykatës së Tiranës është i ankimueshëm në shkallë të dytë brenda afateve ligjore.
