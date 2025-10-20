Ish Kryeministri Fatos Nano sërish në spital – Gjendja shëndetësore mbetet delikate

Fatos Nano i shtruar në spital, gjendja nën kujdes të vazhdueshëm mjekësor
Tiranë, 20 tetor 2025 – Ish-kryeministri i Shqipërisë, Fatos Nano, po trajtohet prej disa ditësh në një spital privat në Tiranë, pas përkeqësimit të një problemi të hershëm shëndetësor.
Burime pranë familjes konfirmojnë se 73-vjeçari ndodhet në kujdes të vazhdueshëm mjekësor që prej 8 tetorit, për shkak të Sëmundjes Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK) – një gjendje që e ka shoqëruar prej vitesh. Nuk është hera e parë që lideri historik i Partisë Socialiste i nënshtrohet trajtimeve spitalore për të njëjtën arsye.
"Pacienti ka disa ditë që është i hospitalizuar në terapinë intensive, në gjendje të rëndë pas një arresti kardiopulmonar. Aktualisht, pacienti konsiderohet në gjendje shumë të rëndë dhe me prognozë shumë të rëndë", informoi zyrtarja e rrjetit spitalor në një përgjigje për noa.al.
Fatos Nano mbetet një nga figurat më të rëndësishme të politikës shqiptare pas viteve ’90. Ai ka mbajtur disa herë postin e kryeministrit dhe ka qenë themeluesi dhe kryetari i parë i Partisë Socialiste, pas transformimit të Partisë së Punës.
Nano u tërhoq nga politika aktive në vitin 2005, pas dorëzimit të drejtimit të Partisë Socialiste, duke qëndruar më pas larg jetës publike pasi dështoi të bëhej President, i refuzuar nga Edi Rama.
