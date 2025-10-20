Maroku shpallet kampion bote për U-20 pasi mundi Argjentinën në finale

KILI – Duke mposhtur Argjentinën 2-0 në Santiago të Kilit, Maroku u bë kampion i Kupës së Botës për U-20. Dy golat e Zabirit – një goditje dënimi mjeshtërore dhe një volej – ishin vendimtare, ashtu si edhe lëvizja perfekte e Maamarit që tronditi mbrojtjen argjentinase.
Ekipi i Afrikës së Veriut, pasi eliminoi Francën në gjysmëfinale me penallti, tregoi qetësi dhe unitet: në pjesën e parë, ata kryesuan 1-0 me një goditje dënimi në minutën e 12-të nga Zabiri, pastaj në minutën e 29-të, një lëvizje të shpejtë nga e djathta, një krosim nga Maamar dhe një fitore.
Argjentina nuk gjeti zgjidhje: Maroku kontrolloi lojën në pjesën e dytë, duke zmbrapsur çdo përpjekje për t’u kundërpërgjigjur, pa marrë shumë rreziqe. Gomis ishte i qëndrueshëm midis shtyllave, mbrojtja ishte e organizuar dhe skuadra ishte mirë e organizuar.
Ky triumf – i pari i Marokut në turne – i jep fund një thatësire afrikane në nivelin U-20 që kishte zgjatur që nga viti 2009, viti kur Gana triumfoi. Pas këtij suksesi nuk qëndron ndonjë rastësi, por një projekt i nisur në vitin 2021 nga Federata Marokene, i cili u përqendrua në akademitë lokale të integruara me vëzhgimin në Evropë për të rinjtë me shtetësi të dyfishtë.
"Që nga viti 2021, ne jemi përkushtuar ndaj një dinamike të drejtuar nga performanca, të udhëhequr nga një vizion i qartë strategjik", tha Jamal Fathi, drejtor teknik kombëtar. U thirrën njëzet e një lojtarë, nëntë prej të cilëve kishin lindur jashtë Marokut – por bërthama lokale i rezistoi ndikimit të finales.
Trajneri i ekipit U-20, Mohamed Ouabhi, sqaroi se kjo nuk ka të bëjë me mbështetje financiare, por me një projekt serioz që do t’u ofrohet lojtarëve të rinj dhe familjeve të tyre. Në zemër të sistemit është Akademia Mohammed VI (e themeluar në vitin 2009), me një rrjet akademish rajonale dhe një fond zhvillimi që mbështet zhvillimin e lojtarëve të talentuar.
Pasi eliminoi Francën me penallti në gjysmëfinale, Maroku arriti ëndrrën e tij kundër Argjentinës. Vendi tani po shikon përpara drejt Kupës së Botës nën 17 vjeç në Katar, duke e ditur se ajo që u pa në Kili nuk ishte një fitore e izoluar, por shprehja konkrete e një projekti afatmesëm që sot arriti momentin e tij më të ndritshëm.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd