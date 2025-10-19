Liverpool vendos rekord! 4 humbje rradhazi!

ANGLI – Liverpooli pësoi humbjen e katërt radhazi për herë të parë që nga viti 2014, këtë herë në “Anfield”, pasi rivalët e Manchester United fituan 2-1 ndaj një skuadre të shpërndarë dhe të hutuar. Në një seri prej tre humbjesh, Arne Slot mori vendimin surprizues të ruante të njëjtën formacion, që do të thoshte një tjetër start për Alexander Isak dhe një vend në stol për Florian Wirtz.
Dominik Szoboszlai u besua sërish si numri 10 pas Isak, ndërsa Hugo Ekitike – ndoshta lojtari më në formë i “Reds” – ishte gjithashtu në stol. Tekniku i United, Ruben Amorim, bëri dy ndryshime nga fitorja 2-0 ndaj Sunderland, duke futur Harry Maguire dhe Matheus Cunha në vend të Leny Yoro dhe Benjamin Sesko.
Slot foli para ndeshjes për paqartësinë që krijon një United pa Sesko, dhe Liverpool ishte në disavantazh brenda 90 sekondave në një situatë të diskutueshme. Një kombinim i Virgil van Dijk dhe Bryan Mbeumo e rrëzoi Alexis Mac Allister, i cili pësoi një dëmtim në kokë, por gjyqtari Michael Oliver lejoi lojën të vazhdonte, dhe Mbeumo shënoi për 1-0 ndaj një Giorgi Mamardashvili shumë të dobët.
Liverpooli pati raste për të barazuar, veçanërisht në kundërsulme, me Cody Gakpo që goditi shtyllën pas një përpjekjeje të fuqishme. Por United ishte shumë më i rrezikshëm, me Bruno Fernandes që humbi një rast të madh dhe Mason Mount që nuk arriti të shfrytëzonte një top të shpërdoruar nga Mamardashvili. Isak pati një mundësi të madhe për të barazuar pas një pasimi të shkëlqyer nga Konate, por goditja e tij e ulët u ndalua nga Senne Lammens. Kjo ndoshta përmbledh pjesën e dytë të dobët të Liverpoolit; të tejkaluar qartë nga një United i mesëm. Pas rifillimit të ndeshjes, Gakpo goditi sërish shtyllën, duke treguar se ishte kërcënimi kryesor sulmues i Reds. Slot bëri tre zëvendësime në orën e 60-të: Ryan Gravenberch – i cili pësoi një dëmtim në kyç – u tërhoq së bashku me Mac Allister dhe Conor Bradley, ndërsa në fushë u futën Wirtz, Ekitike dhe Curtis Jones.
Kjo solli një ndryshim të formacionit në 4-2-4, me Szoboszlai që u zhvendos në mbrojtje të djathtë, duke krijuar një mesfushë me dy lojtarë: Wirtz dhe Jones. Ndërhyrjet, së bashku me hyrjen e mëvonshme të Federico Chiesa, sollën një kombinim sulmues që përkohësisht funksionoi, me italianin që kaloi topin për Gakpo për të barazuar rezultatin. Megjithatë, Liverpool pësoi një gol tjetër të vonë, me Maguire që u ngrit mbi Konate dhe shënoi me kokë ndërsa Mamardashvili mbeti i pafuqishëm. Kjo shënoi humbjen e katërt radhazi për një skuadër me mungesë shqetësuese kohezioni dhe një trajner që duhet të rikthejë situatën, ndërsa pyetjet mbi vendimmarrjen e tij para, gjatë dhe pas ndeshjeve shtohen drejt.
