Nuk ka paqe! Valë sulmesh ajrore izraelite në Gaza, vriten gjashtë anëtarë të al-Qassam

Një sulm ajror izraelit në qytetin al-Zawaida në Gazën qendrore ka vrarë gjashtë anëtarë të Brigadave al-Qassam të Hamasit, përfshirë Yahya al-Mabhouh, komandantin e njësisë elitë në Batalionin Jabalia, sipas burimeve lokale, raporton BBC.
Sulmi kishte në shënjestër një kafene të vogël buzë detit të ngritur brenda një tendë përgjatë bregdetit të qytetit.
Al-Zawaida shtrihet midis Deir al-Balah dhe Khan Younis në bregdetin mesdhetar të Gazës.
Gjashtë luftëtarët, me origjinë nga Gaza veriore, thuhet se vepronin në zonën qendrore në atë kohë.
Vdekja e al-Mabhouh, një komandant i lartë në terren, shënon një nga humbjet më të rëndësishme për forcat elitë të Hamasit që nga fillimi i armëpushimit.
