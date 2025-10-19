Spektakli i shumëpritur, shiten 80 mijë bileta për Real Madrid- Barcelona

“El Clasico” e parë e sezonit ka shkaktuar një tërbim. Biletat për ndeshjen Real Madrid-Barcelona të dielën, më 26 tetor (ora 16:15) u shitën në më pak se pesë minuta të premten në mëngjes, në periudhën e parë të shitjeve të rezervuara për ata që nuk kanë bileta sezonale.
Sapo u hap faqja e internetit e klubit, sistemi regjistroi një mori kërkesash, duke lënë mijëra tifozë të Real Madridit në listën e pritjes pa mundësi. Në fakt, radha virtuale për të hyrë në faqen e internetit zgjat më shumë se një orë. Sidoqoftë, Bernabeu do të jetë përsëri i mbushur me më shumë se 80,000 spektatorë për një ndeshje që ruan fuqinë e saj magnetike.
As çmimi dhe as ora e ditës nuk e kanë ngadalësuar kërkesën. Të paktën sipas raportimeve, mësohet se kërkesa për bileta ka pasur rreth 250 mijë, të cilat me një statistikë të thjeshtë matematikore i bie të mbushnin tej kapacitetit 3 stadiume sa Bernabeu. Megjithatë është një ndeshje klasike dhe kjo ndodh 2 herë në vit.
