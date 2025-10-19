Tragjedia në Maliq! Kryebashkiaku Topçiu merr përsipër të gjitha shpenzimet për familjen

KORÇË- Kryetari i Bashkisë së Maliqit ka reaguar zyrtarisht pas ngjarjes së rëndë që tronditi qytetin këtë të diel, ku si pasojë e një zjarri në një banesë humbën jetën Merjeme Azizllari dhe djali i saj 14-vjeçar, Luka Azizllari, ndërsa vajza 6-vjeçare ndodhet në gjendje kritike për jetën. Përmes një njoftimi në rrjetet sociale, kreu i bashkisë e cilësoi ngjarjen si “të rëndë”, duke shprehur ngushëllimet më të thella për familjarët e viktimave.
Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 13:30 të së dielës, kur banesa e familjes Azizllari u përfshi nga flakët. Dyshohet se zjarri ka rënë për shkak të një sobe me dru, ndërsa autoritetet janë duke hetuar shkaqet e sakta të incidentit.
Postimi i plotë:
Ngjarje e rëndë në Maliq Një ngjarje e trishtë ka prekur sot qytetin tonë. Një nënë dhe djali i saj kanë humbur jetën tragjikisht si pasojë e asfiksisë nga tymi në ambientet e baneses të tyre, ndërsa vajza e vogël 6-vjeçare ndodhet në gjendje të rëndë në spital. Në këto momente dhimbjeje të thellë, Bashkia e Maliqit i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjarëve dhe qëndron pranë tyre në këtë situatë kaq të rëndë. Ngjarje të tilla na kujtojnë sa e brishtë është jeta dhe sa e rëndësishme është të jemi pranë njëri-tjetrit në ditë të vështira. Ngushëllime të ndjera!
