Mbyllet java e 7-të e Kategorisë së Parë. Ja rezultatet

Është mbyllur java e 7-të e Kategorisë së Parë, ku Skënderbeu ka marrë një tjetër fitore të rëndësishme në transfertë ndaj Luftëtarit me rezultatin 1-0, duke qëndruar në krye të renditjes.
Laçi triumfoi 3-0 në fushën e Kukësit, ndërsa Burreli fitoi 2-1 në Fier ndaj Apolonisë.
Korabi mposhti Lushnjën 2-0, ndërsa ndeshjet Besa–Pogradeci dhe Kastrioti–Iliria përfunduan në barazim 1-1.
Pas kësaj jave, Skënderbeu kryeson me 19 pikë, i ndjekur nga Laçi me 13, ndërsa Iliria dhe Burreli ndajnë vendin e tretë me nga 11 pikë.
Rezultatet e javës së 7-të:
Kukësi – Laçi 0-3
AF Luftëtari – Skënderbeu 0-1
Besa – Pogradeci 1-1
Kastrioti – Iliria 1-1
Korabi – Lushnja 2-0
Apolonia – Burreli 1-2
