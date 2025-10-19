Zjarri në Maliq, policia: Nëna që humbi jetën ndodhej në banesë me fëmijët e mitur 6 dhe 14 vjeç

Maliq, 19 tetor 2025 – Një ngjarje tragjike është regjistruar rreth orës 13:30, në bllokun nr. 3 të qytetit të Maliqit, ku një banesë është përfshirë nga flakët, duke sjellë pasoja të rënda në njerëz.
Zjarrin e përfshiu banesa e shtetasit V. A., ku ndodheshin bashkëshortja e tij, shtetasja M. A., dhe dy fëmijët e tyre të mitur, përkatësisht 14 dhe 6 vjeç.
Të tre anëtarët e familjes u dëmtuan nga flakët dhe u dërguan menjëherë në spital për ndihmë mjekësore. Dyshohet se si pasojë e asfiksisë së shkaktuar nga tymi i dendur, 38-vjeçarja M. A. ka ndërruar jetë në spital, ndërsa fëmijët po marrin trajtim mjekësor.
Shërbimet e Policisë dhe ato të zjarrfikëses ndërhynë në kohë dhe bënë të mundur shuarjen e zjarrit, ndërsa grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për përcaktimin e shkaqeve të rënies së zjarrit dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, për veprime të mëtejshme.
