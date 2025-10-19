Hamasi mohon paralajmërimet e SHBA-së për shkelje të afërt të armëpushimit

PALESTINË- Hamasi ka mohuar paralajmërimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shkeljen e afërt të armëpushimit. Ditën e sotme Hamasi ka hedhur poshtë deklaratën nga Departamenti i Shtetit të SHBA-së, i cili citonte "informacion të besueshëm". Kjo tregonte një shkelje të afërt nga lëvizja islamiste palestineze e marrëveshjes së armëpushimit me Izraelin.
Mediat e huaja raportuan, se Hamasi tha se akuzat ishin të rreme. Departamenti i Shtetit ka informuar se kishte një informacion të besueshëm, i cili tregonte një shkelje të afërt të armëpushimit nga Hamasi kundër popullit të Gazës. Kjo duke theksuar se një veprim i tillë do të përbënte një shkelje të menjëhershme dhe serioze të marrëveshjes së armëpushimit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd