Barcelona fiton në minutën e 93 dhe merr kreun përkohësisht!

SPANJE – Barcelona arriti një fitore dramatike 2-1 ndaj Gironës në “Montjuïc”, duke kaluar përkohësisht në krye të La Liga-s dhe duke shënuar suksesin e tretë në gjashtë ndeshjet e fundit ndaj fqinjëve katalanas në shtëpi.
Skuadra e Hansi Flick e nisi ndeshjen me presion të lartë: Marcus Rashford rrezikoi që në minutat e para me një goditje dënimi, ndërsa Lamine Yamal krijoi vazhdimisht shqetësime në krahun e djathtë. Pas disa tentativash të pafrytshme, Pedri zhbllokoi sfidën me një gjuajtje të zgjuar që u ndal në rrjetë pas shtyllës.
Girona reagoi pas 20 minutash, kur pas një goditjeje këndi dhe rrëmujës në zonë, veterani Axel Ëitsel barazoi me një gjuajtje spektakolare “roveshatë”. Pak çaste më vonë, vetëm ndërhyrja vendimtare e Ëojciech Szczęsny shmangu avantazhin për miqtë, ndërsa Portu goditi shtyllën.
Në pjesën e dytë, Barça shtoi ritmin, por pa sukses konkret, teksa Rashford humbi një rast të pabesueshëm nga afër dhe Gazzaniga bëri pritje vendimtare ndaj Frenkie de Jong. Me kalimin e minutave, Girona u tërhoq në mbrojtje dhe priti rastet në kundërsulm.
Në fund, kur gjithçka dukej se po mbyllej në barazim, Ronald Araújo shënoi golin e fitores në minutën e 93-të, duke shpëtuar Barcelonën dhe duke e çuar në krye të renditjes pas një ndeshjeje plot emocione dhe shi të dendur.
