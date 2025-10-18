Vllaznia fiton mes polemikash në Ballsh dhe merr kreun e Superiores

Me këtë fitore, “kuqeblutë” shkojnë në krye të klasifikimit të vetëm, me 16 pikë të grumbulluara. Në krahun tjetër, me 6 pikë pas 7 ndeshjesh, Bylis mban vendin e 7-të.
BALLSH – Vllaznia ka triumfuar në transfertë përballë Bylisit, në ndeshjen e vlefshme për javën e 7-të të Superiores. Sfida e zhvilluar në stadiumin “Adush Muça” të Ballshit, përfundoi me shifrat 0-1.
Ishte autogoli i Peraltës në minutën e 83-të, ai që i dha 3 pikët e çmuara shkodranëve. Ndërkohë që vendasit gjetën golin ne minutën e 96-të, por gjithçka u anulua për një faull gjatë aksionit.
Me këtë fitore, “kuqeblutë” shkojnë në krye të klasifikimit të vetëm, me 16 pikë të grumbulluara. Në krahun tjetër, me 6 pikë pas 7 ndeshjesh, Bylis mban vendin e 7-të.
