Godet granatën duke punuar ullishten, plagoset i moshuari

Një i moshuar është plagosur ditën e sotme në Himarë, teksa ishte duke punuar një sipërfaqe toke, ku shpërtheu një granatë dore.
Sipas njoftimit të policisë, ngjarja ndodhi në lagjen “Livadhë” të Himarës, ku 85-vjeçari po punonte ullishten e tij.
Granata ishte e fshehur në rrënjët e një ulliri.
I moshuari sakaq, ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor, po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.
“Sot, në lagjen “Livadhë”, Himarë, në një sipërfaqe toke (ullishte), shtetasi K. K., 85 vjeç, duke punuar në tokën e tij, ka marrë dëmtime në këmbë, si pasojë e shpërthimit të një granate dore, e cila ndodhej e fshehur në rrënjët e një ulliri. Shtetasi K. K. aktualisht ndodhet në Spitalin Rajonal Vlorë, jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po kryen veprimet hetimore për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes“, njofton policia.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd