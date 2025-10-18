U gjet i vrarë në parkingun e Universitetit, autori ende në kërkim

ITALI- Hekuran Cumani, me origjinë italo-shqiptare, u qëllua për vdekje me thikë në një nga parkingjet e Universitetit të Peruxhias në orët e para të mëngjesit të sotëm. Sipas hetimeve paraprake dhe dëshmive të mbledhura nga policia italiane, 23-vjeçari rezulton se kishte mbërritur në kryeqytetin e Umbrias dje nga rajoni Marche, me një grup miqsh.
Mediat italiane shkruajnë se sulmi ndodhi rreth orës 04:30 të mëngjesit, në kulmin e një mosmarrëveshjeje, motivi i të cilit po përcaktohet aktualisht nga hetuesit. Policia e Shtetit, e cila po koordinon hetimin dhe do të shqyrtojë gjithashtu kamerat e mbikëqyrjes në zonë, të cilat mund të ndihmojnë në përcaktimin e rrethanave të sakta të incidentit.
Gjurmët e gjetura në asfaltin e parkingut tregojnë se i riu u përpoq të largohej disa metra pas sulmit, përpara se të rrëzohej përtokë, jo shumë larg hyrjes së Departamentit të Matematikës. Hetuesit aktualisht përjashtojnë çështje të lidhura me drogën që fshihen pas sherrit, duke sugjeruar në vend të kësaj një motiv të parëndësishëm, konkretisht një sherr banal.
Vrasja besohet të mos ketë lidhje me mjedisin universitar dhe zyra e Prokurorit të Perugias ka hapur një hetim për vrasje kundër personave të panjohur. Kryetari i bashkisë, këshilli bashkiak dhe Këshilli Bashkiak i Peruxhias shprehin hidhërimin e tyre më të thellë për vdekjen e të riut.
“Lajmi na ka tronditur të gjithëve, si individë dhe si institucione. Ne qëndrojmë me familjen dhe miqtë e tij, të cilët po përjetojnë pikëllim të padurueshëm sot, me dashuri dhe respekt. Është e vështirë të pranohet që një jetë kaq e re të ndërpritet në një mënyrë kaq tragjike. Dhimbja e këtyre orëve shtrihet në të gjithë qytetin. Peruxhia qëndron me ata që po vuajnë sot dhe reflekton, me hidhërim, për një tragjedi që prek thellësisht komunitetin tonë”, thanë ata
