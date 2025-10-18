52 metra i lartë dhe çati që ul zhurmën… Detaje nga San Siro i ri

ITALI – E ardhmja e futbollit të Milanit varet nga një datë kyçe: 10 nëntori. Interi dhe AC Milan po garojnë me kohën për të finalizuar marrëveshjen për blerjen e stadiumit San Siro dhe zonave ngjitur, siç është miratuar nga Këshilli i Qytetit.
Ky hap është thelbësor. Nëse shitja nuk përfundon brenda këtij afati, Mbikëqyrja mund të vendosë një kufizim mbi stadiumin Meazza si një aset publik. Një kufizim i tillë do të parandalonte prishjen e San Siros, duke bllokuar në mënyrë efektive projektin për stadiumin e ri të Interit dhe AC Milanit.
Vetëm pas blerjes përfundimtare do të jetë e mundur të fillojë faza ekzekutive e projektit, e cila tashmë u është besuar studiove prestigjioze si Foster dhe Manica.
Karakteristikat teknike: vertikaliteti, kapaciteti dhe izolimi i zërit
Sipas thashethemeve të mbledhura nga Gazzetta dello Sport, stadiumi i ri për klubet milaneze do të jetë modern dhe tërheqës, duke respektuar kontekstin urban. Karakteristikat kryesore të stadiumit të ri të Interit përfshijnë:
Lartësia e përgjithshme: 52 metra (nga themelet deri te çatia).
Kapaciteti: 71.500 spektatorë.
Çatia: Është planifikuar një çati fikse, me izolim të lartë akustik, që do të mbulojë tribunat, por jo fushën. Qëllimi është të zvogëlohet ndikimi i zhurmës në shtëpitë fqinje, të cilat do të jenë më afër nga ç’janë aktualisht.
Pjerrësia rekordthyese e tribunave: si muri i verdhë në Dortmund
Detaji që premton të revolucionarizojë përvojën e tifozëve është pjerrësia e tribunave, veçanërisht në kthesa. Përshkrimi i projektit është i qartë: pjerrësia e tribunave do të jetë 37 gradë.
Kjo vlerë nuk është e rastësishme: Është e njëjta pjerrësi si niveli i tretë i famshëm i Meazzës aktuale (sektori më ‘vertikal’ dhe plot adrenalinë).
Është identik me atë të "Murit të Verdhë" në Signal Iduna Park të Dortmundit, një nga stadiumet më ikonike dhe më tërheqëse të Evropës.
Prandaj, dizajni bazohet në vertikalitet për të maksimizuar afërsinë e audiencës me fushën. Premtimi është i qartë: "Afërsia e spektatorëve me fushën maksimizohet duke siguruar një dizajn kompakt dhe të optimizuar që përmirëson akustikën, atmosferën dhe perceptimin e ngjarjes sportive." Qëllimi është të krijohet atmosfera më intensive e mundshme si për lojtarët ashtu edhe për mbështetësit.
Jo vetëm futboll: 20 koncerte ndërkombëtare në vit
Përtej futbollit, stadiumi i ri është projektuar si një vend shumëfunksional i klasit botëror. Pritjet tregojnë se do të jetë në gjendje të presë deri në 20 koncerte në vit , duke përfshirë 12 me yje ndërkombëtarë dhe 8 me artistë vendas.
Rruga është ende e gjatë, me hapa të rëndësishëm burokratikë që duhen ndërmarrë, por detajet e para teknike dhe strukturore po i bëjnë tifozët e Interit dhe Milanit të ëndërrojnë.
