Piloti portugez Jorge Brandao humb jetën në Rally Marok 2025

MAROK – Tragjedia ka goditur botën e garave rally: Piloti portugez Jorge Brandao vdiq të premten, më 17 tetor 2025, gjatë fazës së fundit të ‘Rally of Maroc’, ngjarja kulmore e kampionatit botëror të Rally-Raid (W2RC).
Aksidenti, i cili ndodhi vetëm 2 kilometra larg vijës së finishit, tronditi komunitetin sportiv, duke lënë një boshllëk të thellë midis miqve, familjes dhe kolegëve.
Aksidenti fatal: një rënie në dunat në 214 km
Etapa e pestë dhe e fundit e Rallyt të Marokut u zhvillua në një itinerar të përcaktuar me kohë prej 216 kilometrash, duke filluar dhe përfunduar në Erfoud, mes dunave madhështore të shkretëtirës marokene. Jorge Brandao, 46 vjeç, i ekipit Old Friends Rally, po bënte paraqitjen e tij të dytë në garë. Në kilometrin e 214-të, motoçiklisti u rrëzua në duna, në një seksion të njohur për rreziqet.
Sipas deklaratës zyrtare të organizatorëve: "Ai u ndihmua menjëherë nga mjekët dhe u ngarkua në një helikopter mjekësor që e transportoi në spitalin Erfoud, ku fatkeqësisht vdiq në orën 13:55."
Brandao ishte i 48-ti në klasifikimin e përgjithshëm dhe i dyti midis veteranëve në fillim të fazës, duke demonstruar vendosmëri dhe vendosmëri deri në fund.
Federata Ndërkombëtare e Motoçiklizmit (FIM) shprehu ngushëllimet e saj: "FIM me hidhërim konfirmon vdekjen e çiklistit portugez Jorge Brandao pas këtij aksidenti tragjik."
Kush ishte Jorge Brandao: sipërmarrës dhe entuziast i garave të mëdha (Rally)
Jorge Brandao nuk ishte vetëm një pilot, por edhe një sipërmarrës nga Arouca, Portugali, me një pasion për enduron dhe garat në rally. Në vitin 2024, ai debutoi në Dakar si bashkëpilot i spanjollit Carlos Vento në një makinë T3, por përvoja u ndërpre kur ai u tërhoq në fazën e dytë për shkak të problemeve shëndetësore të shokut të tij të skuadrës.
Për t’u përgatitur për debutimin e tij me motor në Rally Dakar 2026, Brandao kishte garuar në Baja Aragón, Rally Portugal dhe, sigurisht, në Rally Morocco 2025. Përkushtimi i tij ishte i dukshëm: "Ai po jetonte ëndrrën për të garuar i vetëm në një motor", kujtojnë shokët e tij të ekipit. Vdekja e tij e parakohshme, vetëm pak çaste para përfundimit të garës, e bën episodin edhe më prekës.
