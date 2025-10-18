Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gol dhe penalltia e humbur nata e zezë e Benzema. (Video)
Transmetuar më 18-10-2025, 14:59

ARABIA SAUDITE – Nuk ishte pikërisht një ndeshje për t’u mbajtur mend për Karim Benzema-n, i cili luajti një rol zhgënjyes në barazimin 1-1 në Ligën Profesionale Saudite midis Al Fayha-s dhe Al Ittihad-it të tij.

Së pari, ai humbi një shans nga disa metra larg dhe më pas, në pjesën e dytë, ai humbi penalltinë që mund t’i kishte dhënë ekipit të tij tre pikët.

