Gol dhe penalltia e humbur nata e zezë e Benzema. (Video)

ARABIA SAUDITE – Nuk ishte pikërisht një ndeshje për t’u mbajtur mend për Karim Benzema-n, i cili luajti një rol zhgënjyes në barazimin 1-1 në Ligën Profesionale Saudite midis Al Fayha-s dhe Al Ittihad-it të tij.
Së pari, ai humbi një shans nga disa metra larg dhe më pas, në pjesën e dytë, ai humbi penalltinë që mund t’i kishte dhënë ekipit të tij tre pikët.
Karim Benzema manque son penalty dans les dernières minutes du match ❌😕
Décidément les penos…
88’ | Al Fayha 1 – 1 Al Ittihadpic.twitter.com/V0E3wmWe3A
— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 17, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd