E trishtë/ Ndërron jetë në lulen e rinisë 21-vjeçari i plagosur në aksidentin rrugor Orikum–Himarë

Vlorë, 18 Tetor 2025
Një muaj e gjysmë pas aksidentit të rëndë në aksin rrugor Orikum–Himarë, ka ndërruar jetë 21-vjeçari që kishte mbetur i plagosur rëndë gjatë përplasjes së dy automjeteve, më 6 shtator, në fshatin Dukat Fushë.
I riu kishte qëndruar për trajtim të gjatë në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku iu nënshtrua disa ndërhyrjeve kirurgjikale. Pas daljes nga spitali, ai ka pësuar komplikacione shëndetësore për shkak të zhvillimit të infeksioneve në plagët e marra nga aksidenti, çka solli përkeqësimin e menjëhershëm të gjendjes së tij. Pavarësisht ndërhyrjeve mjekësore dhe transportimit të tij sërish drejt spitalit, 21-vjeçari nuk arriti të mbijetonte.
Sipas njoftimit të Policisë së Vlorës, ngjarja që i mori jetën të riut ndodhi në mesnatën e 6 shtatorit, rreth orës 01:30, në aksin rrugor Orikum–Himarë, në fshatin Dukat Fushë. Një automjet tip “Audi” u përplas me një tjetër “Fiat”, duke shkaktuar katër të plagosur, mes tyre edhe 21-vjeçarin që humbi jetën këtë të shtunë.
Në lidhje me aksidentin, nën hetim është vënë drejtuesi i “Audit”, Fadil Bodo, 22 vjeç, i cili dyshohet se ka qenë shkaktar i përplasjes për shkak të shpejtësisë së lartë. Nga aksidenti mbetën të plagosur edhe pasagjerët Flavio Qepi, 20 vjeç, dhe D.K., 21 vjeç, ky i fundit në gjendje të rëndë, si dhe drejtuesi i “Fiatit”, Gabriel Lazemetaj, 20 vjeç.
Sipas të dhënave paraprake, shpejtësia e lartë dhe humbja e kontrollit të mjetit dyshohet të kenë qenë shkaktarët kryesorë të përplasjes. Hetimet nga Policia dhe Prokuroria e Vlorës vijojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes tragjike që i mori jetën një të riu 21-vjeçar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd