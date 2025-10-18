Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shpërndanin kanabis xhelatinoz në Tiranë , dy të arrestuar
Transmetuar më 18-10-2025, 12:19

Policia e Tiranës ka finalizuar me sukses operacionin e koduar “STOP”, i cili u zhvillua në një lagje pranë rrugës “Xhanfize Keko”, me fokus goditjen e veprimtarive të paligjshme që lidhen me shpërndarjen e lëndëve narkotike.

Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan në flagrancë dy shtetas: D. B(K)., 35 vjeç dhe E. X., 30 vjeç, të dy banues në Tiranë, të cilët dyshohet se shpërndanin lëndë narkotike në formë xhelatine.

Gjatë kontrollit në ambientin ku u kapën të dyshuarit, policia sekuestroi:

8 pako me lëndë të dyshuar narkotike kanabis në formë xhelatine;

Rreth 802 gramë kanabis, të gjetura në banesën e njërit prej të ndaluarve;

3 armë të ftohta (thika).

Operacioni u zhvillua nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4, në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve në DVP Tiranë, pas informacioneve të marra në rrugë operative.

Nën drejtimin e Prokurorisë, hetimet po vijojnë për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm.

Materialet procedurale janë referuar pranë Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...