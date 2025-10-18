Shpërndanin kanabis xhelatinoz në Tiranë , dy të arrestuar

Policia e Tiranës ka finalizuar me sukses operacionin e koduar “STOP”, i cili u zhvillua në një lagje pranë rrugës “Xhanfize Keko”, me fokus goditjen e veprimtarive të paligjshme që lidhen me shpërndarjen e lëndëve narkotike.
Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan në flagrancë dy shtetas: D. B(K)., 35 vjeç dhe E. X., 30 vjeç, të dy banues në Tiranë, të cilët dyshohet se shpërndanin lëndë narkotike në formë xhelatine.
Gjatë kontrollit në ambientin ku u kapën të dyshuarit, policia sekuestroi:
8 pako me lëndë të dyshuar narkotike kanabis në formë xhelatine;
Rreth 802 gramë kanabis, të gjetura në banesën e njërit prej të ndaluarve;
3 armë të ftohta (thika).
Operacioni u zhvillua nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4, në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve në DVP Tiranë, pas informacioneve të marra në rrugë operative.
Nën drejtimin e Prokurorisë, hetimet po vijojnë për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm.
Materialet procedurale janë referuar pranë Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
