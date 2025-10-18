Dyshohet se vrau biznesmenin italian në Tepelenë dhe më pas u vetdorëzua, lihet në burg Kamber Sulçe

Gjykata e Shkallës së Parë të Gjirokastrës ka caktuar masën e sigurisë “burg pa afat” për Kamber Sulçen, i akuzuar për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarchi.
Në seancën gjyqësore, prokurorja e çështjes, Blerina Musabelli, paraqiti provat e mbledhura nga grupi hetimor në vendngjarje, si dhe rrethanat që çuan deri në vetdorëzimin e Sulçes tri ditë më parë.
Avokati mbrojtës Arsenal Zotaj, i ardhur nga Vlora, kërkoi që gjykata të merrte parasysh vetdorëzimin e klientit si një rrethanë lehtësuese. Megjithatë, vetë i pandehuri qëndroi i heshtur dhe nuk dha asnjë deklaratë gjatë gjithë seancës.
Pas shqyrtimit të kërkesave, kryesuesja e seancës dhe njëkohësisht kreu i Gjykatës së Gjirokastrës, Entela Selmanaj, vendosi masën “burg pa afat”.
Mësohet se mbrojtja do ta ankimojë vendimin në Gjykatën e Apelit në Tiranë.
