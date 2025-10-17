Trump pret Zelenskin në Shtëpinë e Bardhë para takimit me Putin

Washington- Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka mbërritur në Shtëpinë e Bardhë për takimin e tij me Presidentin e SHBA-së Donald Trump.
Dyshja shtrëngoi duart para se të hynte brenda.
Gjatë takimit të dy liderave, një gazetar dëgjohet teksa pyet: "President Trump, a mendon se mund ta bindësh Putinin për t’i dhënë fund luftës?".
"Po mundemi", përgjigjet Trump.
President @realDonaldTrump welcomes President Zelensky to the White House 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/sf0kj8tiiI
— Margo Martin (@MargoMartin47) October 17, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd