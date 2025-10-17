Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Trump pret Zelenskin në Shtëpinë e Bardhë para takimit me Putin
Transmetuar më 17-10-2025, 20:05

Washington- Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka mbërritur në Shtëpinë e Bardhë për takimin e tij me Presidentin e SHBA-së Donald Trump.

Dyshja shtrëngoi duart para se të hynte brenda.

Gjatë takimit të dy liderave, një gazetar dëgjohet teksa pyet: "President Trump, a mendon se mund ta bindësh Putinin për t’i dhënë fund luftës?".

"Po mundemi", përgjigjet Trump.

