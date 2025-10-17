Makina futet në itinerarin e çiklistëve, ndërpritet etapa e Turit të Holandës 2025

Holandë, 17 tetor 2025 – Etapa e tretë e Turit të Holandës u ndërpre papritur pas një incidenti të pazakontë sigurie që alarmoi sportistët dhe organizatorët.
Gjatë garës, një automjet hyri në drejtimin e kundërt të pelotonit, duke detyruar çiklistët të ndalonin menjëherë. Shoferi kishte injoruar dy herë urdhrat e marshallëve dhe motoçikletave shoqëruese, duke vazhduar lëvizjen në rrugën ku po zhvillohej gara.
Etapa kishte nisur nga parku i biçikletave “Tom Dumoulin” dhe po zhvillohej normalisht, por mungesa e eskortës policore dhe mbështetja vetëm në masat e sigurisë së organizatorëve krijuan një situatë të rrezikshme.
Çiklistët dhe ekipet vendosën të mos vazhdonin për arsye sigurie, ndërsa organizatorët konfirmuan pezullimin e ditës dhe mbështetën vendimin e tyre.
Aktualisht, Ethan Hayter kryeson renditjen e përgjithshme, ndërsa po vlerësohet nëse dy etapat e mbetura do të zhvillohen sipas planit.
