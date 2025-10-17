Drejtonte automjetin në gjendje të dehur, përplaset me shtyllën 18-vjeçari

Një 18-vjeçar i cili drejtonte automjeti tip “Chevrolet” me targa greke, ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një shtyllë elektrike.
SARANDË- Një aksident automobilistik ka ndodhur në qytetin bregdetar të Sarandës. Një 18-vjeçar i cili drejtonte automjeti tip “Chevrolet” me targa greke, ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një shtyllë elektrike. Nga përplasja e madhe automjeti është përmbysur në trotuar.
Nuk raportohet për lëndime në njerëz, por dëmi material është i konsiderushëm. Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe ka bërë testin e alkolit për të riun. Nga rezultatet e testit ka dalë që 18-vjeçari Aleksandro Gunella rezultonte në gjendje të dehur. Policia ka arrestuar 18-vjeçarin, ndërsa po heton më shumë mbi rastin.
