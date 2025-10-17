Ancelotti synon Kupën e Botës me Brazilin: ‘Detyra jonë është të fitojmë!’

BRAZIL – Që kur mori detyrën si trajner i ekipit kombëtar brazilian në maj, Carlo Ancelotti e ka shijuar plotësisht aventurën e tij të re. Trajneri italian, i njohur për qetësinë e tij legjendare dhe karrierën mbresëlënëse, foli për integrimin, jetën e tij të përditshme në Brazil dhe ambiciet që e motivojnë.
"Të them të drejtën, po kaloj shumë mirë. Ndihem shumë rehat falë CBF-së (Federatës Braziliane) dhe lojtarëve", tha ai në një intervistë me FIFA-n. Tashmë i kualifikuar për Kupën e Botës të ardhshme, Brazili mund të përballojë përgatitjet për këtë ngjarje në qetësi, një luks që trajneri e vlerëson shumë.
"Kemi kohën që na duhet për t’u përgatitur siç duhet për Kupën e Botës. Gjithçka po shkon shumë mirë. Po e shijoj shumë këtë periudhë. Jetoj në Rio dhe siç thonë në portugalisht, ‘muito bonito’ (shumë bukur). Po, po e shijoj shumë."
Por përtej ambientit idilik, ishte shkalla e projektit që tërhoqi ish-trajnerin e Real Madridit. "E pranova këtë pozicion sepse mendova se ishte një mundësi e shkëlqyer për të udhëhequr ekipin kombëtar brazilian, ekipin më të suksesshëm në histori, me më shumë Kupa Bote të fituara (pesë, në 1958, 1962, 1970, 1994 dhe 2002). E pata këtë mundësi dhe e shfrytëzova."
Por Ancelotti nuk e gënjen veten: të drejtosh Brazilin do të thotë të mbartësh shpresat e një populli të pasionuar, dhe ai është plotësisht i vetëdijshëm për pritjet. "Mendoj se përgjegjësia jonë, si dhe ajo e lojtarëve në fushë që përfaqësojnë ekipin kombëtar, është të arrijmë atë që dëshiron çdo brazilian: të fitojmë Kupën e Botës, 24 vjet pas titullit të fundit."
